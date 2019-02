Skocznia narciarska w Warszawie? Radny Białołęki chce takiego obiektu w swojej dzielnicy

Skocznia narciarska w Warszawie – obiekt powstanie na Białołęce?

Budowa skoczni narciarskiej na warszawskiej Białołęce to pomysł tamtejszego radnego, Filipa Pelca. Przedstawiciel bezpartyjnej organizacji Wspólnota Samorządowa Gospodarność podzielił się swoim niecodziennym pomysłem w mediach społecznościowych. Radny zakomunikował, że projekt budowy skoczni narciarskiej na Białołęce zamierza zgłosić w ramach Budżetu Partycypacyjnego. - Byłaby to skocznia z punktem K10 i miniigielitą – zapowiada radny. Oznacza to, że ze względu na swoje niewielkie rozmiary skocznia byłaby tzw. skocznią nieklasyfikowaną, służącą wyłącznie do celów rekreacyjnych.

- Sprawdziłem, że tego typu skocznie istnieją w kilkunastu miastach w Polsce (nie tylko w górach). Jako dziecko marzyłem żeby zostać skoczkiem narciarskim, ale nigdy nie miałem okazji sprawdzić swoich umiejętności – napisał Pelc.

