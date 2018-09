ŠKODA Poznań Bike Challenge już w niedzielę!

Największa impreza rowerowa w Polsce od lat!

Škoda Poznań Bike Challenge to impreza organizowana przez „Bike Challenge”, współtworząca cykl UCI Gran Fondo World Series, w ramach której zawody organizowane są na całym świecie z licencją międzynarodowej unii kolarskiej „Union Cycliste Internationale”. To jedyne takie wydarzenie w Polsce, a zarazem piętnaste na całym świecie. Impreza, która stawia przed uczestnikami wyzwania dostosowane do ich oczekiwań i umiejętności, jest tym samym największą tego typu w Polsce, a z roku na rok bije własne rekordy związane z liczbą uczestników. W ramach wydarzenia trasa na dystansie 120 km (ŠKODA CHALLENGE) posiada wyłączną licencję UCI i to wyzwanie będzie eliminacją do UCI Gran Fondo World Series. Każda z imprez w ramach cyklu promuje wysoki poziom konkurencji zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Poznań znalazł się w elicie 15 miast organizujących zawody, obok m. in. Dubaju czy St. Tropez. Mistrzostwa świata, do których prowadzą eliminacje, odbędą się w dniach 6-8 września 2019 roku, również w Poznaniu. Przyszłoroczne mistrzostwa będą największą imprezą sportową w mieście od czasu Euro 2012, a sam Škoda Poznań Bike Challenge jest wydarzeniem rangi Tour de France, jednak kierowanym do amatorów, a nie tylko do profesjonalistów.

- Škoda Poznań Bike Challenge to największa impreza kolarska dla amatorów nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy – mówi Mateusz Klawiter, Współorganizator Škoda Poznań Bike Challenge. – Szalenie cieszy nas to, że osoby zakwalifikowane do mistrzostw, ponownie wrócą do Poznania, bo także tutaj odbędzie się finał imprezy w przyszłym roku. Podczas ubiegłorocznej edycji w klasyfikacji generalnej i wielu kategoriach wiekowych kilkadziesiąt osób nagrodziliśmy sprzętem sportowym o wartości ponad 400 tysięcy złotych. Wielkie podziękowania należą się wszystkim zawodnikom, od tych najmłodszych zapiętych w rowerowych przyczepkach do jednośladów rodziców, po najstarszych, nawet prawie 90-letnich zawodników, którzy pokazali, że rower daje siłę. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa nie tylko tych, którzy wsiądą na rower, ale także osoby, które chcą ciekawie i emocjonująco spędzić z nami ten dzień. Zachęcamy do odwiedzin wspólnie z rodzinami, aby razem, w jak największym gronie, uczcić prawdziwe święto roweru, a dla obecnych na wydarzeniu gości przygotowaliśmy liczne atrakcje – od największego w Poznaniu zjazdu Food Trucków, po liczne konkursy z nagrodami – dodaje.

W wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy, którzy mają na to chęć, a wyzwanie które podejmą mogą wybrać spośród czterech proponowanych dystansów. W imprezie wezmą udział także dzieci, których uczestnictwo z roku na rok jest coraz liczniejsze. W wyzwaniach weźmie udział niemal 7 tys. uczestników, w tym prawie 700 dzieci do 13 roku życia. Dzięki możliwości uczestniczenia bez ograniczeń wiekowych, Škoda Poznań Bike Challenge to świetna okazja, aby w imprezie wziąć udział całą rodziną, zwłaszcza że na terenie wydarzenia organizator przygotowuje liczne atrakcje dla gości w każdym przedziale wiekowym, które uatrakcyjnią dzień spędzony na terenie zaaranżowanym do aktywności. Poza wyzwaniami, uczestnicy będą mogli korzystać z dedykowanych stref sponsorskich, strefy expo czy konkursów: zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Ważnym elementem wydarzenia będzie również największy w Poznaniu zjazd Food Trucków. Škoda Poznań Bike Challenge to również idealna okazja do spędzenia niedzieli na świeżym powietrzu nawet dla tych, którzy zjawią się bez rowerów. Biuro organizatora znajduje się w Klubie Muzycznym B17, który mieści się w przestrzeniach Stadionu Poznań, pod jego wschodnią trybuną. Miasteczko zawodów znajdzie się na terenie parkingu obok stadionu przy ul. Ptasiej. Na czas wydarzenia parking „stworzy” także unikalny obraz, ponieważ w jednym miejscu i o tej samej porze będzie się tam znajdować około 7 tys. rowerów. To nie lada atrakcja nie tylko dla miłośników jednośladów, ale także fotografów – zarówno profesjonalnych, jak i amatorów z aktywnymi profilami w Social Media. Uczestnicy będą podejmować wyzwania, wybierając wśród czterech dystansów:

• Dystans długi – 120 km – ŠKODA CHALLENGE, to dystans najbardziej wymagający i wyczerpujący, ale tym samym najbardziej prestiżowy. Wyścig na tym dystansie stanowi eliminacje do UCI Gran Fondo World Series.

• Dystans średni – około 50 km – Ten dystans został przewidziany dla wysportowanych amatorów, którzy chcą spróbować swoich sił w rywalizacji na trochę krótszej, ale nadal wymagającej trasie.

• Dystans rodzinny - ŠKODA FAMILY CHALLENGE - trasa, która ucieszy bardziej rekreacyjnych cyklistów, jak również zespoły rodzinne. To ok. 11 km jazdy przez Poznań, w atmosferze świetnej zabawy.

• Rowerowy rajd dziecięcy Kids Challenge – wyzwanie dedykowane najmłodszym w wieku 4-6 lat, w ramach którego będą mogli pokonać na swoich rowerach krótszy dystans ustalony wzdłuż stadionu. Każdy z najmłodszych uczestników otrzyma nagrodę w postaci zestawu przyborów szkolnych.

Impreza wpisuje się także w trend firmowych działań motywacyjno-integracyjnych opartych na aktywności fizycznej. Ze względu na amatorski charakter większości uczestników, Škoda Poznań Bike Challenge cieszy się także zainteresowaniem drużyn firmowych.

Škoda Poznań Bike Challenge w liczbach

Pierwsza edycja imprezy odbyła się w 2014 roku i wzięło w niej udział ponad 3,2 tys. zawodników. Wydarzenie cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem i rekord zapisanych uczestników jest pobijany z każdą edycją. W 2017 roku liczba chętnych wzrosła aż do około 7 tys. Škoda Poznań Bike Challenge to również okazja do promocji idei „Cycling For All”. Oprócz zachęcania do aktywnego trybu życia oraz regularnej aktywności fizycznej związanej ze sportami rowerowymi, bez względu na wiek czy umiejętności i warunki fizyczne, idea jednoczesnie ma zwracać uwagę na warunki codziennej jazdy na rowerze w przestrzeni miejskiej. Owocem działań związanych z ideą jest działanie na rzecz lepszej infrastruktury rowerowej, poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na drogach oraz propagowanie jazdy na rowerze wśród dzieci. Ostatnia edycja to prawie 700 zawodników w wieku dziecięcym (13 lat i poniżej). Rekordowy pod względem uczestnictwa młodych sportowców był rok 2016, kiedy wystartowało ich ponad 830. Wtedy też w wyścigu wzięło udział nawięcej kobiet, bo ponad 1,4 tys. na 5,7 tys. wszystkich uczestników.

W imprezie biorą udział zawodnicy z 26 krajów, a w organizacji wydarzenia pomaga ponad 2 tys. wolontariuszy. Organizatorzy spodziewają się około 35 tys. kibiców, którzy na żywo będą dopingować wszystkich rowerzystów, a także nadawać tempa zabawie w stworzonym na potrzeby imprezy miasteczku.

Święto roweru okazją do edukacji

Škoda Poznań Bike Challenge to również okazja do promocji idei „Cycling For All”. Oprócz zachęcania do aktywnego trybu życia oraz regularnej aktywności fizycznej związanej ze sportami rowerowymi, bez względu na wiek czy umiejętności i warunki fizyczne, idea jednoczesnie ma zwracać uwagę na warunki codziennej jazdy na rowerze w przestrzeni miejskiej.

Do uczestnictwa zachęcali także profesjonaliści. Pierwszą twarzą wydarzenia był Rafał Majka, polski kolarz szosowy, zawodnik profesjonalnej drużyny Tinkoff; brązowy medalista w wyścigu ze startu wspólnego na XXXI letnich igrzyskach olimpijskich w Rio De Janeiro w 2016 roku. Drugi z nich, związany ze Škoda Poznań Bike Challenge do dziś, to Bartosz Huzarski, polski kolarz szosowy; zawodnik grupy UCI Professional Continental Team Bora-Argon 18; jego specjalizacją jest jazda po górach.

Bezpieczeństwo na szosie

Wydarzenie o tak dużej skali zaangazuje nie tylko „miasteczko” stworzone na potrzeby imprezy, ale także całe miasto Poznań. O bezpieczeństwo uczestników zadba ponad 300 funkcjonariuszy publicznych, a na trasie będzie znajdować się około 14 karetek na wypadek ew. natychmiastowej pomocy. O bezpieczne ukończenie wyzwania zawodników będzie również dbała firma, zajmujaca się naprawą ew. usterek rowerów podczas jazdy, aby jak najszybciej pozwolić uczestnikom na wznowienie zabawy. Na miejscu wydarzenia zostanie uruchomiony także szpital polowy.