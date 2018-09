ŠKODA Poznań Bike Challenge - święto wszystkich rowerzystów już w niedzielę!

Największa impreza rowerowa w Polsce od lat!

Škoda Poznań Bike Challenge to jedyne takie wydarzenie w Polsce. Mistrzostwa świata, do których prowadzą tegoroczne eliminacje, odbędą się już we wrześniu 2019 roku, również w Poznaniu. Przyszłoroczne mistrzostwa będą największą imprezą rowerową w kraju, a sam Škoda Poznań Bike Challenge jest wydarzeniem rangi Tour de France, jednak kierowanym do amatorów, a nie tylko do profesjonalistów.

Škoda Poznań Bike Challenge to świetna okazja, aby w wydarzeniu wziąć udział całą rodziną i nietypowo spędzić czas nie tylko na trasie. Impreza odbędzie się na terenie Miejskiego Stadionu w Poznaniu, a organizator przygotowuje liczne atrakcje dla gości w każdym przedziale wiekowym. Poza wyzwaniami rowerowymi, uczestnicy będą mogli korzystać z dedykowanych stref sponsorskich, strefy expo czy konkursów z licznymi nagrodami: zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Wydarzenie to nie tylko największy w kraju zlot rowerzystów, ale także największy w Poznaniu zjazd Food Trucków. Dzięki szerokiej ofercie gastronomicznej w trakcie całego wydarzenia będzie można spróbować specjalnie przygotowanych dań, orzeźwić się zdrowymi napojami, a przy tym spojrzeć na miasto z zupełnie nowej perspektywy.

Uczestnicy będą podejmować wyzwania, wybierając wśród czterech dystansów:

• Dystans długi – 120 km – ŠKODA CHALLENGE, to dystans najbardziej wymagający i wyczerpujący, ale tym samym najbardziej prestiżowy. Wyścig na tym dystansie stanowi eliminacje do UCI Gran Fondo World Series.

• Dystans średni – około 50 km – dla wysportowanych amatorów, którzy chcą spróbować swoich sił w rywalizacji na trochę krótszej, ale nadal wymagającej trasie.

• Dystans rodzinny - ŠKODA FAMILY CHALLENGE – to propozycja, dzięki której w atmosferze świetnej, rodzinnej zabawy będzie można przejechać dystans ok. 11 km, a tym samym aktywnie spędzić niedzielę jako uczestnik wydarzenia.

• Rowerowy rajd dziecięcy Kids Challenge – jest propozycją dla najmłodszych w wieku 4-6 lat, którzy na swoich rowerach pokonają specjalnie przygotowaną trasę wokół stadionu. To niespotykana okazja, aby w otoczeniu niemal kilkudziesięciotysięcznej publiczności osiągnąć swoje pierwsze sukcesy sportowe, a po ukończeniu dystansu każdy zostanie nagrodzony za osiągnięcie rowerowego wyzwania.