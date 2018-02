Skorzystaj z zajęć jogi za darmo. Ćwiczenia z instruktorką w Stole Powszechnym [ZA DARMO] (© Fot. Pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne)

Chcesz poprawić swoje samopoczucie i sylwetkę? Uzyskasz to dzięki świadomej pracy z ciałem, którą gwarantują zajęcia Vinyasa Yogi. Zajęcia są na bieżąco modyfikowane, by dopasować się do aktualnego nastroju i oczekiwań zainteresowanych, jednak na pewno zakończysz ćwiczenia będąc rozciągniętym i wzmocnionym.





By spróbować, przyjdź do Stołu Powszechnego w każdą niedzielę o 16. Najbliższe spotkanie już 25 lutego 2018. Jak piszą organizatorzy: „każda osoba płaci ile chce, a jak nie ma kasy to nie płaci”. Potrzebne na pewno będą luźny strój i mata. Szczegóły wydarzenia TUTAJ.



Zajęcia będą prowadzone przez Klaudię Szott, która ukończyła 200-godzinny kurs instruktorski organizowany przez klub MoyaYoga w Gdyni, a z jogą ma styczność już od 6 lat i jak mówi, była to miłość od pierwszego doświadczenia.

