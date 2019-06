Skoszony trawnik czy nieokiełznana łąka? Warszawiacy są podzieleni, a urzędnicy stawiają sprawę jasno

- Ze względu na panujące wysokie temperatury wstrzymaliśmy prace przy pierwszym koszeniu (...). Następnie zaprzestaniemy prac na okres lata, jeśli nie będą występowały opady. Ostatnie koszenie trawników wykonuje się jesienią przed grabieniem opadających liści, w celu przygotowania trawników do zimowego spoczynku oraz ułatwienia prac związanych z usuwaniem listowii - napisali. I podali szereg informacji na temat działania instytucji. Jak z nich wynika, koszenie traw w Warszawie - w zależności od potrzeby (lokalizacji, użytkowania trawnika, potrzeb społecznych) - odbywa się od trzech do pięciu razy w roku.

- Występują również trawniki zarówno przy ulicach, placach, jak i w parkach, które ze względu na reprezentacyjny charakter miejsca objęte są często stałą pielęgnacją. Te idealnie wypielęgnowane są koszone nawet do 10 razy, na wysokość 4-6 cm (np. w Al. Ujazdowskich, Parku Ujazdowskim, Ogrodzie Saskim lub Ogrodzie Krasińskich). By trawa miała zdrowy wygląd od kwietnia do listopada trzeba zapewnić nawożenie, napowietrzenie – na wiosnę, wypełniać uszkodzenia trawnika, podlewać, a jesienią oczywiście grabić - dodaje Zarząd Zieleni.

Ponadto miasto dba o wprowadzanie rozwiązań proekologicznych. - Ogrodnicy na Żoliborzu w tym roku skosili zieleń w Al. Wojska Polskiego w następujący sposób: środek skoszony, boki zostawione dla przyrody. Kosiarki nie tknęły pasa środkowego na ul. Mickiewicza przy Trasie AK. W węźle Wisłostrady i Krasińskiego możecie zerknąć na piękny złom klona, celowo zostawiamy martwe drewno, również w parkach. „Dzika” przyroda może rozwijać się m.in. w ekostrefach Parku Fosa i Cytadeli czy Parku T. Mazowieckiego - dodają.