Skra Warszawa - Budowlani Łódź. Rugbyści ze stolicy pewnie wygrali 40:29 [ZDJĘCIA]

Zwycięstwo rugbystów Skry Warszawa w pojedynku z Budowlanymi Łódź. Zawodnicy ze stolicy pokonali przyjezdnych 40:29 (do przerwy 19:17). Była to trzecia kolejka Ekstraligi, faza 2, grupa Trophy. Skra ma komplet punktów i jest na pierwszym miejscu w grupie przed Juvenią Kraków, Arką Gdynia i Budowlanymi Łódź. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.