Skradzione Lamborghini odnalezione. Stoi na policyjnym parkingu czekając na właściciela

Podczas odwiedzin w Stołecznej Komendzie Policji, mieliśmy okazję zobaczyć najdroższy samochód odzyskany do tej pory przez warszawskich policjantów. Mowa oczywiście o białym Lamborghini, które miało zostać przetransportowane z Cannes do Londynu, jednak w wyniku kradzieży znalazło się w Warszawie. Jak powiedział Antoni Rzeczkowski z Komendy Stołecznej Policji, wartość pojazdu szacowana jest na 1,5 miliona złotych. Według udzielonych nam przez policję informacji, właścicielem Lamborghini jest obywatel Emiratów Arabskich, który podróżował po Europie ze swoim samochodem. Jednej z firm zlecił przetransportowanie Lamborghini z Francji do Wielkiej Brytanii, ale finalnie samochód tam nie dotarł. Właściciel luksusowego auta złożył zawiadomienie o kradzieży.

Tak samochód prezentuje się w pełnej okazałości: