Skrzyżowanie przy Polu Mokotowskim idzie do remontu. Będą nowe ścieżki rowerowe i pasy w rejonie SGH

Nowe skrzyżowanie przy Polu Mokotowskim

To już pewne. Skrzyżowanie przy Polu Mokotowskim zostanie wyremontowane. Oprócz nowej sygnalizacji, powstaną naziemne dojścia do przystanków tramwajowych znajdujących się nad stacją metra Pole Mokotowskie, naprzeciwko Szkoły Głównej Handlowej. Przy metrze na północnym wlocie skrzyżowania pojawi się też przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów, a kierowcy zyskają wydzielone fazy do skrętu w lewo z al. Niepodległości w obu kierunkach. Przetarg na wykonanie prac został już rozstrzygnięty.

Remont w 4 miesiące

Do przetargu na wykonanie prac zgłosiło się 5 firm. - Po dokładnej analizie ofert, za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Planeta. Inwestycja ma kosztować ponad 5,4 mln zł. Na wniosek ZDM Rada Warszawy przyznała dodatkowe środki, dzięki którym możemy przystąpić do inwestycji. Po podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 120 dni na zrealizowanie projektu - informuje ZDM.