Skrzyżowanie przy Polu Mokotowskim przejdzie metamorfozę. Nareszcie powstaną nadziemne przejścia do przystanków tramwajowych

Skrzyżowanie przy Polu Mokotowskim będzie bezpieczniejsze. Drogowcy zbudują windy, nowe przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe zdm.waw.pl

Pole Mokotowskie, Warszawa. Skrzyżowanie al. Niepodległości z Batorego zostanie przebudowane. Wszystko po to, aby było bezpieczniej. W planach są dodatkowe przejścia dla pieszych, nowa sygnalizacja świetlna, ścieżka rowerowa i co najważniejsze - naziemne dojścia do przystanków tramwajowych znajdujących się nad stacją metra Pole Mokotowskie. Dalsza część informacji poniżej.