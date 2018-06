Niewiele osób wie, że w Warszawie przy ulicy T. Boya-Żeleńskiego znajduje się skwer poświęcony pamięci słynnego śpiewaka. Ta zielona enklawa na pograniczu Śródmieścia Południowego i Mokotowa czasy świetności ma niestety już za sobą. Ten stan rzeczy ma szanse wkrótce się odmienić.

Na liście pomysłów zgłoszonych i dopuszczonych do glosowania w tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego, znalazł się, między innymi, projekt “Odnowienie Skweru M. Fogga”. W jego ramach przewidywane jest uporządkowanie istniejącej zieleni, a także – przede wszystkim – ponowne uruchomienie fontanny, która działała w tym miejscu do polowy lat 70-ych. W kolejnym etapie planowane jest postawienie tablicy pamiątkowej i ławki muzycznej, odtwarzającej przeboje warszawiaka, który swą twórczością promował Polskę we wszystkich niemal zakątkach świata.Jeśli projekt się powiedzie, pamięć 120. urodzin artysty będzie można godnie uczcić na odnowionym zieleńcu.1. Głosowanie przez Internet: wejdź na stronę app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Podaj adres e-mail, na który przyjdzie link aktywacyjny. Dopiero po kliknięciu w link, będzie możliwe oddanie głosów. Znajdź na stronie projekt numer 1736 i oddaj głos.2. Głosowanie papierowe: weź swój dokument tożsamości i przyjdź do urzędu dzielnicy lub innego wyznaczonego punktu. Otrzymasz tam kartę z propozycjami projektów. Znajdź na karcie projekt numer 1736 i oddaj głos.3. Jeżeli masz problemy z poruszaniem się, możesz przekazać swoją kartę do głosowania przedstawicielowi urzędu dzielnicy. Wcześniej jednak (od 4 maja do 22 czerwca 2018 r.) musisz zgłosić ten zamiar koordynatorowi ds. budżetu partycypacyjnego dla dzielnicy Śródmieście: tel. (22) 443 92 44.