Skyliner na Woli. Ze schodami hiszpańskimi w parterze i skybarem na szczycie [WIZUALIZACJE]

Rzut Skylinera to prostokąt z pewnym skrzywieniem geometrycznym. W górę strzelista bryła rośnie aż do 38. piętra. Dalej zwęża się od strony południowej, jednak bliżej ulicy sięga aż na wysokość 195 metrów. Właśnie w tym „pióropuszu” znajdzie się skybar. Na razie nie wiadomo jednak czy będzie ogólnodostępny, czy przeznaczony jedynie dla najemców. Będziemy mogli do niego dotrzeć windą przeciwpożarową (wolniejszą, lecz bez przesiadki) lub szybką windą na 38. piętro, a potem skorzystać z panoramicznego przejazdu na samą górę.

Ze względu na decyzję WZ musieliśmy osiągnąć wysokość 195 metrów. Gdybyśmy zbudowali ten budynek cały „obiurowany”, to składałby się głównie z wind. W związku z tym biura są do wysokości 38. piętra. Nad nimi zrobiona jest wielokondygnacyjna maszynownia, a jeszcze wyżej skybar dostępny przy pomocy osobnych wind – mówi architekt Szymon Wojciechowski z pracowni APA Wojciechowski.

Skyliner rośnie w zawrotnym tempie. Co tydzień wieżowcowi na Woli przybywa jedno piętro. Obecnie jest ich dziewięć. W sumie, w przyszłym roku drapacz chmur urośnie do wysokości 195 metrów. Co ciekawe, ostateczna wysokość była przewidziana już wcześniej. Projektanci ze względu na niewielką działkę na której stoi budynek musieli zdecydować się na niekonwencjonalny projekt.

- Nasze podejście do tego budynku było czysto geometryczne. Jesteśmy w ścisłej zabudowie Śródmiejskiej, mieliśmy zmniejszone wartości jeśli chodzi o odległości między budynkami i czas nasłonecznienia. To pozwoliło nam na stworzenie zwartej zabudowy – podkreśla architektka Kalina Koniczny z pracowni APA Wojciechowski.

Hiszpańskie schody i najwyższe lobby

Budynek będzie miał dwie reprezentacyjne części, zwieńczenie z panoramicznym skybarem oraz parter. Lobby będzie miało aż 16 metrów wysokości. W środku zobaczymy masywne słupy podtrzymujące całą konstrukcję. - Według naszej wiedzy to najwyższe niesakralne słupy w Warszawie - dodaje Wojciechowski. Oznacza to, że w Skylinerze będzie prawdopodobnie najwyższy hol biurowy w Polsce. Surowy beton użyty do stworzenia konstrukcji stanie się również elementem wystroju. Poza słupami widoczna będzie również betonowa ściana z przeszlifowanymi kamieniami.

Co ciekawe lobby nie będzie w całości na tym samym poziomie. W środku pojawią się „schody hiszpańskie” prowadzące na poziom +1. Zostaną zbudowane w cyklach składających się z trzech stopni na których będzie można usiąść. Schody pojawią się – symetrycznie – także na zewnątrz budynku, oddzielone jedynie szklaną kurtyną, którą latem będzie można odsłonić. Powyżej znajdować się będą punkty usługowe i gastronomiczne. W tym miejscu inwestor chce organizować wydarzenia kulturalne np. kino letnie czy teatr. Schodami wyjdziemy także poza budynek na plac zagospodarowywany wspólnie przez dwóch deweloperów – Karimpol (właściciel Skylinera) oraz Ghelamco (The Warsaw Hub). Będzie to również przejście do osiedla mieszkaniowego – 19 Dzielnica.

Schody przykrywają również wjazd do parkingu podziemnego (ponad 400 miejsc). Dzięki temu możliwy jest wjazd do garażu przy równoczesnym zachowaniu sporej przestrzeni na poziomie lobby.

Za projekt budynku odpowiada pracownia APA Wojciechowski, inwestorem jest Karimpol, a generalnym wykonawcą firma Warbud S.A.

