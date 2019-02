Slash zamówił obraz u polskiego artysty Szymona Chwalisza

Postać przypominająca słonia, z trąbą w charakterystycznym cylindrze, w dość surrealistycznym otoczeniu – tak jednym zdaniem można określić jeden z najnowszych obrazów Szymona Chwalisza, artysty z Ostrzeszowa. Dzieło jest wyjątkowe nie tylko z powodu swej formy wyrazu, ale też ze względu na osobę, która je zamówiła. To Slash, jeden z najbardziej znanych gitarzystów na świecie, muzyk legendarnej już amerykańskiej grupy Guns’n’Roses.

Jak czytamy w Onecie Szymon Chwalisz już wcześniej malował dla Slasha. Artysta z Ostrzeszowa, występujący również pod przewrotnym pseudonimem "Nędzny Malarzyna", znany jest z tego, że od kilku lat przyozdabia swoimi grafikami gitary, które potem licytowane są podczas Finałów WOŚP, osiągając dość wysokie sumy, rzędu kilkudziesięciu tys. zł. Kiedy szef fanklubu Slasha w Polsce pokazał je muzykowi, ten również zapragnął taką mieć.

Chwalisz pomalował więc także jego gitarę. Kiedy Slash dowiedział się z kolei o tym, jak działa WOŚP, postanowił przekazać ją na aukcję. Instrument został wylicytowany za ponad 60 tys. zł. Slash jednak na tym nie poprzestał i postanowił zamówić u Chwalisza obraz.

- Nie określił, co miałoby się na nim znaleźć. Najwidoczniej gitara mu się na tyle spodobała, że postanowił mi zaufać – śmieje się Szymon. - Nie chciałem, żeby to było coś oczywistego, ale jednocześnie chciałem zawrzeć tam jakieś nawiązania do jego osoby, zwłaszcza, że to miała być niespodzianka. Postanowiłem więc umieścić na obrazie postać słonia, ze względu na to, że Slash angażuje się w wiele akcji charytatywnych związanych ze zwierzętami. Nawiązaniem do samego muzyka jest natomiast cylinder, czyli jego znak rozpoznawczy – mówi Onetowi artysta.

Źródło: Onet