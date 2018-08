"Ślepnąc od świateł". Zwiastun serialu o warszawskim dilerze. Zobacz mroczną stronę stolicy [WIDEO, ZDJĘCIA]

„Ślepnąc od świateł” będzie składało się z ośmiu odcinków, w których przyjdzie nam obserwować jak w poukładane życie warszawskiego dilera wkrada się chaos. Stanie przed największymi życiowymi wyborami i zderzy się z prawdą o sobie. Serial zadebiutuje w HBO i HBO GO już niedługo. Jest na co czekać, co udowadnia zwiastun zamieszczony na końcu tego tekstu i zdjęcia w z produkcji w galerii.

"Ślepnąc od świateł" – o czym jest?

Głównym bohaterem "Ślepnąc od świateł" jest Kuba, parający się sprzedażą narkotyków. Nikt nie wie o nim zbyt wiele, bo nie jest zbyt wylewny. Obraca się w gronie gangsterów dowodzonych przez Stryja, a jego żywiołem jest noc. Wtedy ma najwięcej pracy. Jego klientela to przekrój społeczny Warszawy. Sprzedaje kokainę politykom, celebrytom, czy hipsterom.

ZOBACZ TAKŻE: Serial "Rojst" - gwiazdy promowały nową produkcję na konferencji w Warszawie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kuba lubi mieć wszystko pod kontrolą. Perfekcyjnie planuje każdy swój ruch, ale jest zmęczony. Chciałby odpocząć, więc postanawia wylecieć do Argentyny. W ciągu tygodnia poprzedzającego podróż musi załatwić pewne sprawy. Pojawią się jednak nieoczekiwane komplikacje, bo z więzienia wychodzi gangster starej daty Dario.

- „Ślepnąc od świateł” to thriller neo-noir podzielony na rozdziały stanowiące integralną całość. To próba pokazania świata, w którym wszelkie zasady zostały odrzucone, wartości przepadły i wszystko dryfuje w pustkę. To historia o tym, że można próbować uciekać, jednak najtrudniej jest uciec od siebie, a każda podjęta próba prowadzi do konfrontacji z naszą przeszłością. To opowieść o złudzeniu istnienia naprawdę i posiadania pełnej kontroli nad swoim życiem – tak mówi o projekcie reżyser Krzysztof Skonieczny.

Krzysztof Skonieczny wyreżyserował wszystkie osiem odcinków. Pamiętając „Hardkor Disko” i patrząc na poniższy zwiastun, możemy być pewni, że będziemy mieli do czynienia z wizualną perełką. Trzymającą w napięciu fabułę gwarantuje Jakub Żulczyk, będący autorek powieści na podstawie, której powstał serial.