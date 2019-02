Slow Fashion Warszawa 2019. Gdzie i kiedy odbędą się targi Slow Fashion w Warszawie. Bilety, zdjęcia

Slow Fashion w Warszawie 2019 to - jak reklamują swoją imprezę organizatorzy - święto niezależnej polskiej mody i designu. Targi sprofilowane są pod dwie pory roku i organizowane wiosną oraz jesienią. Do tej pory wystawcy z całej Polski mieli okazję uczestniczyć w dwunastu edycjach imprezy, z których dwie odbyły się we Wrocławiu. Swoje kolekcje prezentuje podczas targów przeciętnie 250 wystawców, których dzieła podziwia ponad 10 tysięcy gości.

Tak wyglądały Targi Slow Fashion 2018 w Koneserze

"Celem Grupy Slow, organizatora targów, jest promowanie idei lepszej mody, odpowiedzialnych wyborów i świadomej konsumpcji. Do tej pory z Slow Fashion współpracowało z Gabi Drzewiecką, Natalią Przybysz, Adą Fijał i Olgą Frycz.

Od dwóch edycji ambasadorami targów Slow Fashion są projektanci mody i designu, współpracujący z Grupą Slow podczas wydarzeń." - czytamy na stronie imprezy.