Slow Weekend w nowej formule. Rozrasta się o Slow Festival i łączy z Nocą Muzeów!

Postindustrialne wnętrza Centrum Praskiego Koneser już w ten weekend wypełnią produkty wytwarzane przez rodzime marki #slow, które dbają o najlepszą jakość materiałów, tworzą w limitowanych seriach i wspierają lokalne społeczności.

Na odwiedzających będzie czekać ponad 250 starannie dobranych lokalnych marek oferujących autorską modę i akcesoria, biżuterię, wzornictwo. W Strefie Ciało zaprezentują się producenci naturalnych kosmetyków oraz partnerzy z bezpłatnymi usługami pielęgnacyjnymi i relaksacyjnymi. Na targach znajdziemy również wyjątkowe produkty dla futrzastych pupili oraz darmowe porady behawiorysty.

Polacy zaczynają odchodzić od zakupów zagranicznych produktów i powracają do tego, co lokalne i polskie. Trend ten widać również na naszych targach. Z każdą kolejną edycją zgłasza się do nas ogromne grono nowych i ciekawych wystawców. Na najbliższych targach mamy ponad 30% debiutantów. – opowiada Iza Miłosz – Damaziak, partner w Grupie Slow.

Warsztatownia to strefa, która od zawsze towarzyszy targom Slow. Podczas najbliższej edycji w tej części targów znajdziemy ponad 20 różnych aktywności.

Bazując na doświadczeniach z poprzednich edycji, mocno rozbudowaliśmy strefę warsztatową. Widzimy ogromne zainteresowanie na tego typu aktywności. Odwiedzający chcą nie tylko kupować, ale również kreatywnie spędzić czas wolny z rodziną. W naszym programie każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno dzieci, młodzież jak i osoby starsze. To takie warsztaty międzypokoleniowe! W programie mamy treningi body & mind, zajęcia z malowania desek żywicą epoksydową, warsztaty tworzenia lasów zamkniętych w szkle, robienie naturalnych kosmetyków jak również zajęcia live cookingu, które zawsze przyciągają miłośników gotowania. – dodaje Organizator.