Ślub, Warszawa. Miejsca idealne na ślub w plenerze. Polecamy miejsca na ślub cywilny w Warszawie [TOP6]

Jak zorganizować ślub cywilny w plenerze? Przede wszystkim przy planowaniu ślubu poza urzędem stanu cywilnego i kościołem, musicie wybrać miejsce, w którym chcielibyście się pobrać. Warto stawiać na lokalizacje, w których śluby się już odbywały. Przy planowaniu ślubu w plenerze należy udać się do urzędu stanu cywilnego (najlepiej najbliżej miejsca waszego ślubu) i tam trzeba złożyć podanie wraz z dokładnym wyjaśnieniem, gdzie chcielibyście się pobrać. Pamiętajcie, że najwcześniej możecie zgłosić się do urzędu stanu cywilnego na sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu. Jeśli urzędnicy wyrażą się przychylnie co do waszej prośby - ślub cywilny w plenerze będzie was kosztować 1000 zł.

Ślub, Warszawa. Miejsca idealne na ślub w plenerze. Polecamy miejsca na ślub cywilny w Warszawie: