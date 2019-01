Smaczna dieta bez glutenu i laktozy

Czy mogę być uczulony na gluten?

Nietolerancje pokarmowe są w Polsce coraz częstszą przypadłością. Według naukowców z Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki Instytutu Żywności i Żywienia (OCD IŻŻ) występowanie alergii i nietolerancji pokarmowych może dotyczyć nawet co piątej osoby. Nadwrażliwość pokarmowa oznacza, że pewne składniki, które spożywamy, nie są w pełni metabolizowane. Często dotyczy to kazeiny i laktozy zawartych w mleku oraz glutenu, który znajdziemy w produktach zbożowych, w szczególności wytworzonych z pszenicy, żyta, owsa i jęczmienia. Glutenu definitywnie powinny unikać osoby z celiakią – to choroba genetyczna, której objawem jest niewłaściwa reakcja organizmu na gluten prowadząca do zaniku kosmków jelitowych. Zdarzają się również osoby uczulone na gluten. Trzecią grupę stanowią osoby, które mimo, iż nie są chore ani nie posiadają alergii, po prostu źle się czują po spożyciu glutenu i powinny go ograniczyć w swojej diecie.

Co zawierają produkty bezglutenowe?

Produkty pozbawione glutenu i laktozy można znaleźć w każdej grupie żywności. Zamienniki dostępne są także wśród przetworów mlecznych, w pieczywie oraz makaronach. Ich lista jest długa, więc nic nie stoi na przeszkodzie aby prowadzić zdrową i zróżnicowaną dietę bez glutenu i laktozy. Jak to możliwe? W procesie produkcji artykułów bezglutenowych mąka zbożowa zastępowana jest innymi składnikami. Najczęściej jako zamiennik wykorzystuje się mąkę ryżowa, kukurydzianą lub skrobię uzyskiwaną z ziemniaków bądź kukurydzy, w których gluten naturalnie nie występuje. W zastępstwie mleka wykorzystuje się mleko roślinne np. sojowe lub ryżowe dodatkowo wzbogacone wapniem. Dostępne są także różnorodne przetwory mleczne pozbawione laktozy.

Bez problemu z K-free

W ubiegłym roku sieć Kaufland wprowadziła w swoich sklepach nową markę własną K-Free. To szeroka gama produktów, które nie zawierają takich składników jak gluten czy laktoza. W ofercie K-free dostępne są m.in. bezlaktozowe artykuły nabiałowe, w tym: śmietana, mleko UHT i mleko pełne. Dodatkowo K-free oferuje 13 bezglutenowych produktów, takich jak bułki jasne i z ziarnami, chleb, czy ciasta w proszku.

Produkty K-free zostały stworzone we współpracy z ekspertami i wybranymi dostawcami, a ich jakość została sprawdzona i potwierdzona przez niezależne laboratoria. Już od dłuższego czasu Kaufland posiada w swoich sklepach produkty marki własnej bez laktozy. Teraz będzie je można łatwo znaleźć pod marką K-free w fioletowym opakowaniu. Produkty bez glutenu są natomiast całkowitą nowością i będą posiadały charakterystyczne pomarańczowe opakowanie.

Teraz do 16 stycznia produkty K-Free dostępne są w promocyjnych cenach. Szczegóły znaleźć można na stronie www.kaufland.pl lub w aktualnej gazetce promocyjnej.