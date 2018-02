Nasza potrzeba bycia w kontakcie i śledzenia aktywności znajomych czy wydarzeń ze świata jest tak wielka, że 66% z nas tuż przed zaśnięciem nadrabia czytanie służbowych maili, wymienia się wiadomościami z przyjaciółmi czy przegląda serwisy społecznościowe. Prawie trzy czwarte respondentów (74%) przed snem kładzie swój smartfon w pobliżu łóżka, a 11% zabiera go do łóżka i przechowuje do rana na przykład pod poduszką. Zaledwie 5% z nas zostawia wieczorem swój smartfon w pokoju innym niż sypialnia. Ponad połowa badanych (51%) zaraz po przebudzeniu sięga nie po filiżankę kawy, ale po telefon i rozpoczyna dzień przeglądem najnowszych informacji czy przesłaniem „dzień dobry” najbliższym osobom. Prawie jedna trzecia (28%) dociera ze smartfonem do łazienki, gdzie staje się on towarzyszem porannej toalety.Aż 95% Polaków deklaruje, że zabiera ze sobą telefon wychodząc z domu. Ponad połowa (53%) przyznała, że zabiera go nawet wtedy, gdy wychodzi na chwilę. Z kolei 43% badanych stwierdziło, że gdy zapomni telefonu, wróci po niego - nawet jeśli będzie oznaczało to spóźnienie do pracy lub szkoły. Telefonu używamy przede wszystkim do wysyłania wiadomości przez różne komunikatory (88%), do robienia zdjęć (84%) i bycia obecnym w social media (73%). Ponad połowa badanych (52%) przyznała, że ma telefon pod ręką przez ponad 13 godzin w ciągu doby, niezależnie od tego, czy go używa czy nie. Co więcej, 27% osób stwierdziło, że używa telefonu aktywnie przez nawet 4 godziny dziennie.Fakt, że mamy telefon przy sobie będąc w pracy bądź w drodze, nie budzi większego zdziwienia. Okazuje się jednak, że wielu z nas nie rozstaje się z nim spędzając czas w domu. Pomijając poranne i wieczorne „spotkania ze smartfonem”, ponad połowa Polaków (51%) deklaruje, że zabiera telefon do kuchni, 32% zabiera go ze sobą udając się do pokoju dziecięcego (pytanie dotyczyło rodziców dzieci do lat 12), również 32% idzie z telefonem do... toalety.Badanie Smart(fonowe) relacje, wykonane przez Ipsos na zlecenie Huawei w styczniu 2018 roku, jest częścią kampanii #AddictedToYou, w której globalny producent smartfonów zachęca do refleksji nad naszym przywiązaniem do telefonów i nad ilością poświęcanego im czasu i uwagi. Kampanię promuje film reklamowy, w którym główne role zagrali w nim młody aktor Krzysztof Bagiński oraz modelka Cleo Ćwiek. Film pokazuje historię zakochanych ludzi, którym telefon pozwala być razem mimo dzielącej ich odległości. W tej historii przywiązanie do telefonu, postrzegane z zewnątrz jako uzależnienie, okazuje się służyć ważnym celom.