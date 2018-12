Smartti Mokotów. Tysiąc mieszkań w „Mordorze” połączonych z biurami. A na dachu boiska sportowe

Biurowy „Mordor” od niedawna zaczynają zalepiać projekty mieszkaniowe. Wymienić można chociażby Echo Investment, Murapol czy Dom Development. Niedawno OKAM rozpoczął budowę osiedla na 500 mieszkań przy Domaniewskiej 49. Teraz, na dwóch działkach (Domaniewska 46, Postępu 22) budować zacznie YIT. Fiński deweloper chce stworzyć samowystarczalne osiedle. Na dole co-workingi, w bloku mieszkania, a na dachu siłownia i boiska do gry. Słowem, nie będzie trzeba opuszczać osiedla przez cały dzień.

Smartti Mokotów to wielki projekt, rozbity na dwa etapy. Na początku przy Postępu 22 mają powstać 334 mieszkania. Będą dostępne w opcji sprzedaży lub najmu – dla pracowników pobliskich korporacji. Budowa ma rozpocząć się pod koniec 2019 roku. Później, przy Domaniewskiej 46, Finowie zbudują 601 mieszkań przeznaczonych głównie pod wynajem.

– Smartti Mokotów to projekt skierowany do osób, dla których ważna jest przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. To miejsce dla ludzi ceniących życie w kreatywnym środowisku, pozwalające komfortowo mieszkać oraz pracować – mówi Tomasz Konarski, prezes zarządu YIT w Polsce. – Dzięki lokalizacji w biznesowym centrum Warszawy, mieszkańcy będą mieli łatwy dostęp do uczelni wyższych czy okolicznych firm – dodaje.