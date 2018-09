Śmierć Konrada Gacy. Wyniki sekcji zwłok są już znane. Informacje przekazała Prokuratura Okręgowa

Śmierć Konrada Gacy. Wyniki sekcji zwłok są już znane

Konrad Gaca zmarł w nocy z 15 na 16 sierpnia w Lublinie. Jego ciało znalazła rodzina. Tajemnicza śmierć zaskoczyła wiele osób. Długo oczekiwano na wyniki sekcji zwłok. - Biegli stwierdzili, że śmierć nastąpiła z przyczyn chorobowych. To było pęknięcie tętniaka - powiedziała Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

- Wstępne wyniki sekcji wykluczają udział osób trzecich i wskazują, że zgon mógł nastąpić z przyczyn chorobowych - poinformowała nas Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie

Pogrzeb Konrada Gacy odbył się we wtorek, 21 sierpnia w Lublinie.

Marcin Gogłoza - partner biznesowy Konrada Gacy, w rozmowie z Wirtualną Polską ujawnił swoje podejrzenia dotyczące tajemniczego zgonu trenera. -Najprawdopodobniej doszło do zatrzymania akcji serca podczas snu, ale to się dopiero okaże. To była nagła śmierć. Nikt się tego nie spodziewał i nie przypuszczał, że coś takiego może się wydarzyć”, podkreślił wspólnik Konrada Gacy.

Konrad Gaca, który odchudził tysiące Polaków był założycielem ośrodków fitness, m.in. w Katowicach, Lublinie i Warszawie. Jak sam mówił o swoich ośrodkach to nie zwykłe siłownie, to miejsca gdzie pracę zaczynano od głowy, nie ćwiczeń. Był prezesem Stowarzyszenia do Walki z Otyłością „FatKillers”.

Konrad Gaca opracował specjalny program dietetyczny połączony z ćwiczeniami fizycznymi, który oprócz odchudzenia zapobiegał efektowi jo-jo. Konrad Gaca opisał również 7 uniwersalnych zasad, które umożliwiały sukces. Gaca walczył z solą i cukrem w posiłkach, podkreślał znaczenie regularności posiłków oraz ich objętości. Efekty

Dietetyk pomógł zrzucić wagę kilku tysiącom Polaków, w tym gwiazdom, np. Dominice Gwit i Iwonie Pavlovic. Znany był z redukcji wielkiej nadwagi u swoich pacjentów, nawet powyżej stu kilogramów.

Konrad Gaca znany był również z telewizji, gdzie występował jako ekspert, np. w „Pytanie na Śniadanie”. W telewizji Polsat prowadził również program „FatKillers- Zabójcy Tłuszczu”, gdzie udział brali ludzie z ogromną, często zagrażającą nadwagą. Większość uczestników dzięki programowi straciło wiele zbędnych kilogramów, rozpoczynając życie na nowo.