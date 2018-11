Śmierć na przejściu dla pieszych. 25-letni kierowca zostaje w areszcie

Obaj kierowcy – 25-letni Łukasz O. i 21-letni Oskar L., którzy uczestniczyli w nielegalnym wyścigu ulicami Jeleniej Góry, zakończonym śmiercią dwóch osób na przejściu dla pieszych, niedługo po zatrzymaniu, zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Sąd w Jeleniej Górze nie zgodził się na uchylenie aresztu Łukaszowi O. – Sąd utrzymał tymczasowy areszt dla tego sprawcy – mówi Onetowi Tomasz Czułowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. – Jednocześnie sąd wskazał, że istnieją podstawy do zarzutu zabójstwa z zamiarem ewentualnym – dodaje.

W zeszły czwartek jeleniogórski sąd uchylił natomiast areszt zastosowany wobec 21-letniego Oskara L., kierowcy golfa, który wspólnie z Łukaszem O. uczestniczył w nielegalnym wyścigu.

L. będzie odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Wciąż nie wiadomo, czym kierował się sąd przy podejmowaniu decyzji, ponieważ odroczył sporządzenie uzasadnienia na okres siedmiu dni. – Uzasadnienie sądu będzie znane w czwartek – podkreśla Tomasz Czułowski.

Do tragicznego wypadku doszło 27 października ok. godz. 23 na przejściu dla pieszych przy al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze. To właśnie wtedy kierowca seata śmiertelnie potrącił prawidłowo przechodzących przez pasy 47-letnią kobietę i 57-letniego mężczyznę.

Źródło: Onet