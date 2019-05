Śmierć w szkole w Warszawie. Pogrzeb Kuby [ZDJĘCIA]. Uczniowie i bliscy 16.05.2019 żegnali zamordowanego 16-latka

Morderstwo w szkole

Do zabójstwa 16-latka doszło 10 maja 2019 roku. Tego dnia jeden z uczniów, Emil B., zaatakował drugiego - Jakuba K. nożem. Raniony chłopak (został dźgnięty nożem aż sześć razy) niedługo potem zmarł. Podejrzewany o zabójstwo 15-latek trafił do schroniska dla nieletnich. Sprawa została przekazana do prokuratury. Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga sędzia Marcin Kołakowski informował, że biegli mają zbadać poczytalność i stopień rozwoju podejrzanego.

Jak donosiły media, pokrzywdzony miał być winny podejrzanemu 1,5 tys zł. Gdy ten drugi nie uzyskał kwoty o którą się upominał jeszcze poprzedniego dnia miał wysłać wiadomość SMS o treści: „Jutro będziesz bohaterem mediów”. Według nieoficjalnych informacji Polsat News podejrzany o zabójstwo już wcześniej sprawiał problemy wychowawcze. 15-latek będzie sądzony jako osoba dorosła. W sprawie zatrzymano także kolejne osoby, o czym piszemy więcej tutaj: Zabójstwo, Wawer. Policja zatrzymała kolejnych nieletnich w sprawie tragedii w szkole.