Śmierć w szkole, Wawer. W każdej warszawskiej szkole pojawi się skrzynka na anonimy. Kuratorium reaguje po zabójstwie 15-latka

Cztery dni po tragedii, mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska zwróciła się do wszystkich szkół na terenie województwa z nowymi zaleceniami. Dyrektorzy placówek oświatowych mają zwołać rady pedagogiczne poświęcone obowiązkom w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikającym z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

- Zwracam się do Państwa, jako do podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpiecznych warunków działania szkoły, o niezwłoczne sprawdzenie stanu bezpieczeństwa na terenie szkół i w obiektach należących do szkoły. W sytuacjach budzących wątpliwości konieczny jest kontakt z odpowiednimi służbami - przypomina w swoim piśmie Michałowska.