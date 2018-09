Śmierdzący problem w Szkole Podstawowej nr 4 w Ursusie

W szkole przy ul. Walerego Sławka 9 w Ursusie prowadzony jest remont piwnic. W skutek prowadzonych w miniony weekend prac przy izolacji fundamentów, w budynku szkolnym pojawił się bardzo nieprzyjemny zapach. Był on na tle dotkliwy dla uczniów i personelu, że dyrektorka szkoły, Ewa Gereło, w porozumieniu z burmistrzem odpowiedzialnym za oświatę podjęła w poniedziałek (10 września) decyzję o przeniesieniu zajęć lekcyjnych na teren zewnętrzny, do czasu wyjaśnienia sprawy.

Jednocześnie inspektorzy nadzoru Urzędu Dzielnicy Ursus przyjechali na miejsce, przeprowadzili wizję lokalną i zażądali od wykonawcy robót złożenia wyjaśnień na piśmie oraz natychmiastowego usunięcia użytego środka. Okazało się, że robotnicy wykorzystali innego środka niż był przewidziany w dokumentacji technicznej.

W nocy z poniedziałku na wtorek (10/11 września br.) oraz we wtorek wykonawca usunął powierzchnię ścian piwnicy pokrytą środkiem, który był odpowiedzialny za nieprzyjemny, intensywny zapach.

- Wystąpiliśmy do Instytutu Techniki Budowlanej o opinię na temat środka użytego przez wykonawcę. Opinia powinna do nas dotrzeć pod koniec tygodnia - mówi Agnieszka Wall, rzecznik prasowa Urzędu Dzielnicy Ursus.

Teraz trwa wielkie wietrzenie szkoły, na miejscu pojawili się pracownicy SANEPID-u by ocenić sytuację i zbadać powietrze.

- Dzieci wrócą do szkoły dopiero gdy upewnimy się, że budynek jest bezpieczny - zapewnia Agnieszka Wall.

Na razie do piątku, uczniowie mają uczestniczyć w zajęciach w placówkach najbliżej swojego miejsca zamieszkania.