Śmiertelny wypadek pod Piasecznem. Kierowca Lexusa uderzył w drzewo. Sprawę bada prokuratura i piaseczyńska policja

Śmiertelny wypadek pod Piasecznem. Nie żyje kierowca Lexusa

Do niefortunnego zdarzenia doszło we wtorek tuż przed godziną 4. Kierowca lexusa jadąc drogą wojewódzką numer 722 – na odcinku między miejscowościami Bogatki a Jazgarzew - zjechał do rowu, a następnie z potężną siłą uderzył w drzewo. Na miejscu zjawiła się piaseczyńska policja i służby ratunkowe. Niestety, pomimo podjętych działań ratowniczych, nie udało się uratować 41-letniego mężczyzny.

Policjanci pod nazdzorem prokuratury będą teraz ustalać szczegółowy przebieg tego wypadku. Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność i rozwagę.