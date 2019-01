Śmiertelny wypadek podczas nielegalnych wyścigów w Jeleniej Górze

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę ok. godz. 23 na przejściu dla pieszych przy al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze. To właśnie wtedy kierowca seata śmiertelnie potrącił prawidłowo przechodzących przez pasy 47-letnią kobietę i 57-letniego mężczyznę. Jak ustalili biegli seat jechał z prędkością co najmniej 135 km/h. Auto kierowane przez 25-letniego Łukasz O. zatrzymało się dopiero 100 metrów za przejściem dla pieszych. Z podobną prędkością miał się poruszać także drugi z samochodów.

Zaraz po wypadku policja zatrzymała nie tylko kierowcę seata, ale też kierowcę golfa i jego pasażera. Wszyscy trafili do policyjnej izby zatrzymań. Wiadomo, że obaj kierowcy byli trzeźwi, podobnie jak pasażer.

– Wszystkim pobrano krew do dalszych badań, żeby ustalić, czy nie znajdowały się one pod wpływem środków psychoaktywnych – powiedział Onetowi Tomasz Czułowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Śledczy nie mają żadnych wątpliwości. Kierowcy: 25-letni Łukasz O. i 21-letni Oskar L. uczestniczyli w nielegalnym wyścigu. Dziś obaj zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Jeden z nich dotyczy zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Za ten czyn grozi im kara od 12 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

