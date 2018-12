Smog w Warszawie - miasto ma plan naprawczy. Powstaną nowe płuca Warszawy. Co zrobić z trującym powietrzem?

Darmowe żłobki, rozbudowa metra, rada ds. kobiet – to plan Rafał Trzaskowskiego dla Warszawy

q

Bezpłatne żłobki dla wszystkich dzieci od września przyszłego roku, podwyżki dla nauczycieli od zaraz, weekendowe i świąteczne dyżury lekarskie, nowe trasy tramwajowe, przedłużenie II linii metra do Ursusa i przygotowanie do budowy III linii – to niektóre z planów Rafała Trzaskow...