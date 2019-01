Smog Warszawa. Jest zbiorowy pozew w sprawie smogu. Jak się dopisać? Ile wynosi odszkodowanie?

#POZYWAMSMOG

Akcja #POZYWAMSMOG to inicjatywa powołana do życia przez kancelarię mecenasa Radosława Górskiego – tego samego, który przed sądem reprezentował Grażynę Wolszczak. Ogólne założenia wniosku przewidują ustalenie wymiaru odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę i krzywdę pozywających.

Pozew oparty jest o założenie, że Skarb Państwa nie wywiązał się z obowiązku doprowadzenia do tego, aby stan powietrza w Polsce odpowiadał normom wynikającym z przepisów prawa i dlatego ponosi odpowiedzialność wobec członków grupy – czytamy na stronie internetowej pomysłodawców.

Wygrana sprawa Grażyny Wolszczak rzuca cień nadziei na pozytywne rozpatrzenie pozwu zbiorowego w ramach #POZYWAMSMOG. - Byliśmy pewni, że mamy rację. Sam proces był bardzo szybki, wyrok zapadł już na pierwszym posiedzeniu sądu – mówił Górski po ogłoszeniu wyroku. Należy jednak pamiętać, iż orzeczenie nie jest prawomocne, a kancelaria spodziewa się apelacji. Mimo to, wyrok sprawia, że teraz każdy obywatel może skarżyć państwo do sądu w sprawie smogu i liczyć na odszkodowanie.

Jak dopisać się do pozwu?

Dopisanie się do ogólnopolskiego pozwu zbiorowego nie wymaga od nas wychodzenia z domu. Wszystko załatwić możemy przez internet, za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie pozywamsmog.eu. Dlaczego warto? Każdemu, kto rozważał pozwanie Skarbu Państwa za smog, bardziej opłaca się dołączyć do wniosku zbiorowego chociażby ze względów ekonomicznych. Wówczas poniesiemy o wiele niższe koszty niż w przypadku indywidualnego procesu. Opłaty zamykają się w kwocie 300 zł brutto. Kwota pokrywa koszty administracyjne kancelarii oraz opłatę sądową a także stanowi zaliczkę na poczet opinii biegłych, opłat od środków odwoławczych i zwrotu kosztów procesowych. Szczegółowe informacje na temat kosztów znajdziemy w odpowiedniej zakładce na pozywamsmog.eu. Ponadto, pozew grupowy skupia na sobie więcej uwagi. - Aktualnie rekrutujemy chętnych do pozwu grupowego - dotychczas zgłosiło się już ponad 1000 osób – zdradza Radosław Górski.

