Śnieg w Warszawie. Stolica wygląda dziś, jak w czasie wojny. Wszystko za sprawą filmu "Kurier" \[ZDJĘCIA\]

"Kurier" to nowe dzieło Władysława Pasikowskiego. Reżyser tworzy sensacyjny film o losach słynnego kuriera z Warszawy, czyli Jana Nowaka Jeziorańskiego. Premiera wielkiej produkcji - produkowanej m.in. przez Muzeum Powstania Warszawskiego - zaplanowana jest na przyszły rok. W główną rolę wciela się Filip Tłokiński. Na ekranie zobaczymy również: Patrycję Volny, Julie Engelbrecht, Zbigniewa Zamachowskiego czy Mirosława Bakę.

Zdjęcia do filmu "Kurier" powstają m.in. w Łodzi oraz w Warszawie. W stolicy możemy właśnie obserwować scenę obławy, która rozgrywa się w pogrążonej w wojnie stolicy. Co więcej, wszystko odbywa się zimą, więc w tle pojawiają się symbole świąteczne. Takie warunki musiała przygotować ekipa filmowa na piątek 14 września. Tego dnia zamknięty jest fragment ulicy Mostowej, który niejako przenosi się w czasie do lat 40. Powstały tam specjalne szyldy na budynkach oraz elementy przypominające dawną stolicę. Do tego trzeba dodać sztuczny śnieg i symbole świąteczne. Dość nietypowe jak na początek września.

