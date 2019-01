Śnieg w Warszawie. Wzmożone kontrole policji i trudne warunki na drogach

Jednak nie tylko śnieg sprawia, że jazda samochodem może być niebezpieczna. Robią to także kierowcy, którzy rozmawiają w czasie kierowania pojazdem przez telefon komórkowy. Dlatego właśnie dzisiaj policjanci prowadzą działania „Telefon”, podczas których oprócz standardowych reakcji na przestępstwa i wykroczenia, zwracają szczególną uwagę na kierujących używających telefony komórkowe podczas jazdy.

- Według różnych badań, jedno spojrzenie na telefon komórkowy może zająć kierowcy nawet 5 sekund. Samochód poruszający się z prędkością 50 km/h w czasie sekundy przejeżdża około 13,9 m. To oznacza, że jeżeli kierowca spojrzy na telefon komórkowy (nawet umieszczony w urządzeniu do tego przeznaczonym) - w czasie 5 sekund przejedzie prawie 70 metrów (poruszając się z prędkością 50 km/h). Samochód przejeżdża prawie 70 metrów, a kierujący nim nie widzi co się dzieje na drodze - czytamy w komunikacie policji.