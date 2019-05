So Coffe, Pałac Kultury i Nauki. Kawa z widokiem na Warszawę

Krótka wycieczka windą na górę i już jesteśmy na miejscu. 30 piętro. Taras widokowy, a wraz z nim So Coffe!, kawiarnia ulokowana na najwyższym budynku tego miasta. Siadamy przy dużym oknie “z widokiem”. Przed nami, na przestrzał panorama Warszawy. Każdy, kto przechodzi obok robi stolicy zdjęcie. Nic dziwnego, to robi wrażenie.

Jeśli mieszkacie w Warszawie od wielu lat, być może nawet nie wiedzieliście o istnieniu kawiarni na szczycie PKiN. Wielu warszawiaków odwiedza to miejsce raz w życiu, albo zabiera tu krewnych i znajomych, którzy wpadną w odwiedziny do stolicy. Kupują bilet na taras widokowy, obchodzą go czym prędzej i wracają. Tymczasem, So Coffe funkcjonuje w Pałacu stosunkowo od niedawna, bo mniej niż dwa lata. Istnieje więc duża szansa, że jeszcze jej nie poznaliście. Dlaczego warto do niej wpaść i powtórzyć wycieczkę na szczyt pałacu, tym razem na spokojnie? Naszym zdaniem, jest ku temu, co najmniej pięć powodów.

Z rodziną na lody i gofry

Spokojna niedziela, centrum miasta, spacer z rodziną. Zastanawiacie się, jak spędzić pogodne popołudnie? Nic prostszego. Na dachu Warszawy. No bo, gdzie bliżej ścisłego serca stolicy zjecie lody, gofry i wypijecie świeżo wyciskany sok mając pod stopami 30 pięter. Co ważne, możecie też po prostu wziąć zakupioną kawę czy lody i rozsiąść się w wygodnym leżaku po drugiej stronie tarasu, obserwując tętniące życiem ulice i place. Noi oprócz tego to także ciekawa lekcja historii dla waszych pociech, osłodzona pysznym ciastem z So Coffe.

Z koleżankami na frappe

Pracujesz w centrum. Wychodzisz z pracy, chcesz spotkać się na kawę z koleżankami. Wszędzie gdzie chcecie iść kawa jest albo przeciętna albo droga. Nic prostszego. Zabierasz znajome do windy w PKiN i 19 sekund później wchodzicie do So Coffe na Orange Espresso (kawę z sokiem pomarańczowym), Frappe z bitą śmietaną lub zimne latte, w sam raz na gorące dni. Bez wyrzutów sumienia zamawiacie porcję gofrów, bo 100 metrów nad ziemią kalorie są lżejsze - przynajmniej tak nam się wydaje.

Na pierwszą randkę z drugą dziewczyną

Odpisała ci, umówiliście się. I co teraz? Odwieczny problem, gdzie ją zabrać. Restauracja byłaby świetna, ale co jeśli nie lubi krewetek, makaronu, steków, a grillowany kurczak jest zbyt pospolity? A co jeśli widziała już wszystko i zwiedziła pół świata? W takim razie, zabierz ją w miejsce, którego nie zna większość przyjezdnych, a nawet Warszawiaków. Poza tym, każdy lubi dobrą kawę i pyszne ciasto. A nawet jeśli nie lubi ciasta, zamawia pyszne lody z manufaktury, która wyrabia je specjalnie dla So Coffee. A jeśli rozmowa nie będzie się kleić, możecie zawsze przy kubku gorącej kawy podziwiać panoramę stolicy na tle zachodzącego słońca. W końcu, So Coffee czynna jest codziennie do 20:30.

Na dzień babci, matki, ojca, dziadka

Kawa i aksamitne kremowe lody zasmakują każdej babci czy mamie. To samo tyczy się zresztą dziadków i ojców.So Coffe to kawiarnia na tyle tradycyjna, by każdy odnalazł znajome smaki, ale na tyle nowoczesna, by nawet najbardziej wybredny tata znalazł coś dla siebie. Przykład? - Lemoniada, napój bardzo tradycyjny. Czarna lemoniada? Nowatorska i bardzo smaczna. A do tego zupełnie naturalna, bo kolor zapewnia jej dodatek kakao.

Dla weny dla początkującego pisarza / pisarki

Siedzi w dobie druga Grochola a może Twardoch? Potrzebujesz wytchnienia i ucieczki od zgiełku wiecznie pędzącego miasta? W So Coffe usiądziesz przy filiżance mocnej kawy i dasz powędrować myślom w kierunku bestsellerowej historii. Dbasz o formę? Zamiast kawy wybierz proteinowe smoothie i stolik w końcu korytarza z widokiem na miasto, które nigdy nie śpi. Niezależnie od tego, jaki jest twój pretekst, by odwiedzić So Coffe, możesz nam wierzyć, że każdy powód jest dobry.