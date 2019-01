Sondaż IBRiS. Tydzień przed wyborami. Trzaskowski z Jakim ma większe szanse w drugiej turze.

Trzaskowski wycofuje się z podwyżek. "Czasem trzeba zrobić krok do tyłu". Wraca bonifikata: 98 proc. za przekształcenia własnościowe

Piotr Wróblewski

Rafał Trzaskowski wycofuje się ze zmian. Niecały tydzień temu doprowadził do obniżenia bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Było 98 proc., od nowego roku miało być 60 proc., ale prezydent zmienił zdanie. Chce doprowadzić do kolejnej sesji Rady Miasta...