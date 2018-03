Dystrybutor mięsa ma w planach zbudowanie na Targówku sortowni drobiu. I w przeciwieństwie do mieszkańców dzielnicy widzi w tym pomyśle same plusy. Mieszkańcy nie przestają zaś protestować.

Dosłownie za moment firma Bruno Tassi rozpocznie rozbiórkę zabudowań na Targówku na ul. Stanieckiej. Wszystko po to, aby w ich miejscu mogła pojawić się sortownia drobiu, a dokładnie "budynek biurowy i budynek magazynowo-dystrybucyjny mięsa i wędlin wraz z dzieleniem drobiu".Mieszkańcy nie są - lekko mówiąc- zachwyceni. Obawiają się smrodu, brudu, wzmożonego ruchu samochodowego czy szczurów. Co ciekawe, deweloper Home Invest planuje w pobliżu zbudować osiedle na dziewięć tysięcy mieszkańców.Przeciwko budowie protestują nie od dzisiaj. Rada miasta wnioskowała o "podjęcie wszelkich działań mających na celu wprowadzenie w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Targówek ograniczenia lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko o charakterze przemysłowo -produkcyjnym". Póki co władze dzielnicy dają jednak budowie zielone światło. Jak argumentują - dzięki inwestycji okolica zyska nową jakość.W podobnym tonie wypowiada się sam prezes Bruno Tassi, Filip Dworakowski. W rozmowie z "Gazetą Stołeczną" podkreśla, że obiekt, który powstanie na ul. Stanieckiej będzie nowoczesny tj będzie bezpieczny dla środowiska. Jak dodaje, obiekt będzie pod ścisłą kontrolą sanepidu i inspektoratu weterynarii. A co z lokalizacją? " W naszej ocenie lokalizacja jest prawidłowa pod obiekt biurowo-magazynowy" - podkreśla Dworakowski.

