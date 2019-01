Sos z borowików: Jak zrobić sos z borowików świeżych? Przepis na sos borowikowy

Sos z borowików mrożonych - Jak mrozić grzyby

Sos z borowików mrożonych dostarczy smaku do większości naszych ulubionych potraw. Nie zawsze jednak uda nam się przerobić grzyby zanim zdążą się zepsuć. Dlatego tak ważnym jest, aby borowiki odpowiednio wcześnie zamrozić. Nie jest to trudne, istnieje jednak kilka zasad, których musimy przestrzegać:

Grzyby muszą być młode i zdrowe

Borowiki oczyszczamy przed ich zamrożeniem

Grzyby nie mogą być robaczywe

Grzyby możemy obgotować przed zamrożeniem. To wydłuża ich trwałość

Podziel grzyby na porcje. To zapobiegnie sklejaniu

mrożonych grzybów nie trzeba rozmrażać. Możemy od razu przygotować z nich sos.

Sos borowikowy - borowiki duszone w śmietanie - przepis

Przygotowanie sosu z borowików nie musi być czaso- i pracochłonne. Zanim jednak zaczniemy robić sos z borowików, upewnijmy się, że mamy przygotowane wszystkie składniki niezbędne do zrobienia dania. Przed rozpoczęciem gotowania możemy wstępnie pokroić cebulę, pamiętając o tym, że grzyby po umyciu i pokrojeniu szybko tracą teksturę i sprężystość. W przepisie podajemy sposób smażenia grzybów na mieszaninie oliwy i masła znanej z kuchni włoskiej. Sos borowikowy ze świeżych borowików zyska kremowości i charakterystycznego smaku.

Uwaga! jeśli dodamy zbyt dużo, szczególnie gorzkiej w smaku oliwy sos borowikowy zyska nieprzyjemny posmak, który trudno będzie zamaskować. Do gotowego sosu możemy dodać odrobinę cukru, jeśli grzyby będą posiadać goryczkowy posmak. Śmietanę można zastąpić jogurtem greckim lub naturalnym, odbija się to jednak na kremowości i wyrazistości smaku dania. Jeśli chcemy w naturalny sposób podbić smak sosu, dodajmy do niego łyżeczkę sosu sojowego do smaku.

Składniki:

1 kg borowików

1 duża cebula

sól

sporo świeżo mielonego czarnego pieprzu

łyżka oliwyi łyżka masła

200 ml śmietany

opcjonalnie natka pietruszki, świeży lub suszony tymianek, sos sojowy

Wykonanie:

Na patelni rozgrzewamy oliwę i masło. Cebulę siekamy drobno i szklimy na tłuszczu. Świeże grzyby oczyszczamy, kroimy w kawałki i wrzucamy na patelnię. Dusimy pod przykryciem na wolnym ogniu ok 30 min. Doprawiamy sola i pieprzem. Dodajemy śmietanę i mocno podgrzewamy grzyby. Tak przygotowany sos stanowi doskonałą bazę do innych potraw a także do zup, w tym zupy grzybowej.