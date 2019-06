Sowy nie są tym czym się wydają – kilka słów o sóweczce

Sowy jak żadne inne ptaki od zawsze wzbudzały w ludziach mieszane odczucia i skrajne emocje. Z jednej strony przypisywano im wyjątkowe moce oraz zdolności intelektualne, z drugiej strony obawiano się ich sądząc, że są istotami z pogranicza dnia i nocy a zatem żyją na granicy życia i śmierci. Noc budziła w człowieku silny lęk a istoty aktywne nocą były kojarzone z demoniczną, mroczną stroną. Oczywiście w ciągu wieków poglądy na temat tych ptaków ewoluowały, podobnie jak zmieniało się ludzkie postrzeganie świata. Kiedyś uważano, iż przyczyną nocnej aktywności sów jest prześladowanie ich przez inne gatunki ptaków. Wierzono, że małe ptaki przeganiają „diabelską istotę” czyli sowę. Dziś wiemy, że to zjawisko ma zupełnie inne podłoże a mianowicie związane jest z aktywnością sowich ofiar (głównie gryzoni).

Oczywiście od każdej reguły są wyjątki i tak jest też w tym wypadku. Typowo dziennym przedstawicielem sów jest najmniejszy europejski przedstawiciel tego rzędu a mianowicie: sóweczka zwyczajna (Glaucidium passerinum). Ptak ten nieznacznie większy od wróbla, ciężarem zbliżonym do szpaka (około 55 - 80 gr.) jest podobnie jak inne sowy doskonałym zabójcą. Najczęściej poluje na gryzonie (myszy leśne, nornice) oraz drobne ptaki wróblowe (sikory, rudziki, zięby). Jako drapieżnik dnia podczas łowów polega bardziej na zmyśle wzroku niż słuchu. Zwarta budowa ciała, krótki ogon, niewielkie zaokrąglone skrzydła umożliwiają szybki i sprawny lot a zarazem atak na ofiarę. Brązowe upierzenie z białym nakrapianiem zapewnia doskonały kamuflaż w środowisku leśnym, co skutkuje efektywnym zdobywaniem pokarmu, a jednocześnie pozwala unikać zagrożeń ze strony większych ptasich drapieżników takich jak puchacz, jastrząb czy krogulec.

Co jeszcze wyróżnia malutką sóweczkę? Nie występuje u niej tzw. pohukiwanie, czyli powtarzalny dźwięk „uu-hu” tak charakterystyczny dla innych gatunków sów. Wiosenny głos samca sóweczki to seria jednostajnych, krótkich gwizdów przypominający głos gila (Pyrrhula pyrrhula) lub dźwięk fletu, natomiast głos samicy to wysokie piski „siii” „si siii”. Poza sezonem lęgowym samce i samice używają tzw. głosu jesiennego, czyli serii krótkich wznoszących się gwizdów. Wprawdzie jesienią i zimą ptaki te odzywają się znacznie rzadziej niż wiosną, jednak i wtedy można je zarówno usłyszeć, jak i zobaczyć przesiadujące wysoko na czubkach drzew (z reguły iglastych). W szczególności świerki są preferowane przez sóweczkę jako miejsca bytowania. Zamieszkuje ona głównie bory świerkowe, świerkowo-jodłowe lub mieszane. Jako, że jest dziuplakiem, obecność starych drzew o miękkim drewnie stanowi podstawowy warunek jej występowania. W takich drzewach dzięcioły (dzięcioł duży, białogrzbiety, czarny) wykuwają dziuple, a te są bardzo chętnie zajmowane przez sóweczkę. Dziupla, pomimo że jest nie duża – z reguły nie przekracza średnicy 5cm.- pełni zasadniczą rolę w życiu tego gatunku. Stanowi miejsce odpoczynku, spiżarnię oraz umożliwia rozmnażanie się (złożenie jaj oraz wychów piskląt). Samiec potrafi mieć w obrębie swego terytorium, którego powierzchnia zazwyczaj wynosi około 1 km.2, kilka drzew z dziuplami.

Zasobność środowiska w dziuple jest w przypadku sóweczki sprawą kluczową a obecność wiekowych, umierających drzew podstawą stabilności gatunku. Dlatego też najchętniej zamieszkuje ona stare (80 lat i więcej), dojrzałe lasy o charakterze puszczańskim z elementami lasu pierwotnego. Są one zróżnicowane, wielopiętrowe i wielogatunkowe. Zapewniają odpowiednie warunki siedliskowe oraz mnogość ofiar. Niestety obecnie lasów tego typu zostało już bardzo niewiele. Zachowały się min. na obszarze Puszczy Białowieskiej oraz Puszczy Karpackiej. Na terenie całego kraju stare drzewostany są wycinane a martwe drewno eliminowane na czym cierpi wiele gatunków zwierząt - w tym sóweczka.

Wprawdzie jest ona w Polsce gatunkiem ściśle chronionym, lecz jej liczebność nie jest wysoka. Szacuje się ją na 1000-1500 par lęgowych z czego zaledwie około 30% populacji zamieszkuje tereny parków narodowych (min. Białowieski, Karkonoski, Bieszczadzki czy Park Gór Stołowych). Pozostała część sóweczek żyje w ekosystemach leśnych, gdzie prowadzona jest intensywna gospodarka związana z masowym pozyskiwaniem drewna, wywołująca w przyrodzie negatywne skutki. Dlatego bardzo ważna jest aktywna ochrona tych ptaków.

WWF Polska od lat prowadzi działania na rzecz ochrony zagrożonych gatunków. Nie inaczej jest w przypadku sóweczki. W tym celu prowadzi monitoring populacji, oraz wnioskuje o utworzenie tzw. stref ochronnych obejmujących obszar do 50 m od drzewa gdzie gniazduje sóweczka. W takiej strefie działalność człowieka jest bardzo ograniczona. Obszar ten zostaje wyłączony z użytkowania gospodarczego. Równie ważna jest edukacja społeczeństwa dotycząca konieczności zachowania starych naturalnych fragmentów lasu, gdyż to one są najlepszym miejscem do życia wielu zagrożonych gatunków ptaków w tym sóweczki. Trzeba ocalić to co jeszcze zostało z pierwotnych ekosystemów leśnych i zabiegać o ich jak najpełniejszą ochronę. Wspierając program każdy z nas może aktywnie przyczynić się do zachowania siedlisk sóweczki. Pomóc jej przetrwać w czasach, gdy presja ze strony człowieka jest ogromna a przyszłość jej samej niepewna.

Za pomocą formularza umieszczonego w tym tekście możesz pomóc fundacji WWF w ochronie sóweczki. Wystarczy, że wybierzesz, jak dużą strefę ochronną wokół gniazda chcesz zapewnić. Każde 5 zł to 5 m2 bezpiecznego lasu dla sóweczki.