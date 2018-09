Spacer Adopciaków 2018. Psy ze schroniska przeszły przez Pole Mokotowskie [ZDJĘCIA]

Spacer Adopciaków to poparcie idei adopcji zwierząt ze schroniska. W niedzielę 23 września psy z charakterystyczną chustą przemaszerowały przez Pole Mokotowskie. Spacer rozpoczął się przy Pomniku Szczęśliwego Psa. Wszystko to z okazji Dnia Adopciaka, który obchodzony jest właśnie w niedzielę. Po spacerze wszyscy zainteresowani mogli zajrzeć do namiotu Adopciaki.pl, gdzie znalazły się informacje na temat adopcji czworonogów. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.