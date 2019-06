Spacery po Warszawie. Saska Kępa to nie Praga. Za to warto tu spacerować!

Zakamarki prawego brzegu. Jak na spacer, to na prawy brzeg!

„Gocław to nie Praga”

„Kamionek to nie Praga”

„Saska Kępa to nie Praga”

Takie zwroty usłyszycie od rodowitych mieszkańców tych części miasta. Choć jak wiemy spór o „prawdziwość” w Warszawie trwa nie od dziś. Wszak większość żyjących tu ludzi to albo słoiki, albo potomkowie słoików. W 1921 roku w Warszawie żyło nieco ponad 900 tys. ludzi, z czego jedną trzecią stanowili Żydzi (których dziś praktycznie nie ma). Niemożliwe jest zatem, żeby każdy miał w Warszawie swoich przodków.

Spór o ziemię, a właściwie o jej nazwę trwał od dawna. W międzywojniu jeździło się „na Pragę”, która choć formalnie od ponad stu lat należała do Warszawy to w wyobraźni wielu jawiła się jako inne miasto. Co ciekawe, wtedy istniały trzy dzielnice na prawym brzegi: Praga-Północ, Praga-Południe i Grochów.

Po wojnie zniknął Grochów. Dziś istnieje jako osiedle, część Pragi-Południe, podobnie jak Kamionek i Saska Kępa. W te miejsca zabieram Wam dziś na spacer.



Na zdjęciu Elesterska 3, willa Fitelberga i Szmolcówny / fot. Polska Press

1. Saska Kępa, Elsterska

Saska Kępa przypomina kurort rodem z południa Francji. Wszechobecna zieleń, modne restauracje i bary, a także sporo pięknej, modernistycznej architektury. Ulica Francuska stała się już swoistym deptakiem, po którym w weekend spacerują setki „turystów”, także mieszkańców okolicznych części miasta.