Spalona barka na Wiśle nie zniknie? Walka o usunięcie wraku toczy się od trzech lat

W lipcu 2018 r. na statku znajdującym się przy Moście Łazienkowskim wybuchł pożar, który objął całą długość barki. Zauważyła to jedna z osób przebywających na moście Łazienkowskim i wezwała straż pożarną. Akcja gaśnicza trwała blisko cztery godziny, na szczęście nikomu nic się nie stało.

Sprawą płonącego "Warszawskiego Titanica" zajęła się policja. Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Jak komentują nieoficjalnie świadkowie i służby, wszystko wskazuje na podpalenie - Rozważamy dwa scenariusze. Akt wandalizmu lub chęć pozbycia się problemu. Nie wygląda na to, że przebywali tam np. bezdomni i zaprószyli ogień - mówili przedstawiciele policji.

A problem rzeczywiście istnieje, bo statek Maristo, znajdujący się tuż przy lewym brzegu Wisły, już od dłuższego czasu szpecił okolicę. Samotna barka stała przechylona na lewą burtę, a dolny pokład wypełniała woda. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie o usunięcie wraku walczy od blisko trzech lat. Niestety, bez skutku.

Dotychczasowy właściciel nie przyznaje się do obiektu twierdząc, że nie jest on już jego własnością i że nie jest on również jego armatorem. Sprawa dotarła już nawet do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rozwiązywanie sytuacji jest ciągle w toku. - Większość urzędów nie może, albo nie chce w sprawie barki nic zrobić, bo jej właściciel przekonuje, że wiele lat temu ją sprzedał. Sprawa jest już w sądzie - mówił Daniel Kociołek z Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" w rozmowie z radiem ESKA.