Speakeasy Warszawa. O tych barach wiedzą nieliczni. Jeszcze mniej osób wejdzie do środka

Speakeasy Warszawa - o co w tym chodzi?

Termin “speakeasy” jest nierozerwalnie związany z amerykańską prohibicją lat 20 i 30 XX wieku.

Wbrew powszechnemu mniemaniu prohibicja nie zabraniała spożywania alkoholu, a jedynie jego wytwarzanie sprzedaż i eksportu. Co ciekawe, także kupowanie napojów alkoholowych nie było zakazane. Z tego właśnie korzystali klienci ukrytych lokali. Wprowadzone w 1919 roku prawo spowodowało rozkwit lokali, o których wiedzieli jedynie wtajemniczeni, przekazując sobie informacje o ich lokalizacji za pomocą “poczty pantoflowej”. Zniesienie prohibicji w 1932 roku zakończyło karierę przybytków tego typu.

Speakeasy Warszawa - nie takie tajne

Dziś do mody okresu prohibicji powraca wiele lokali na całym świecie. Jednak ich chęć do ukrywania się nie wynika jak przed wiekiem z potrzeby sprzedaży nielegalnego alkoholu, a z chęci stworzenia miejsc elitarnych i ekskluzywnych, gdzie nie wejdzie każdy. W lokalach obowiązuje rezerwacja albo znajomość hasła, jednak ich lokalizacje nie są już tajemnicą, ale bary same promują się w social media czy innych miejscach. Klientów przyciąga się głównie wyszukanymi i autorskimi drinkami, a nie atmosferą zakazanego owocu. Gdzie szukać speakeasy w Warszawie? Kliknij w zdjęcie poniżej i dowiedz się więcej.