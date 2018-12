Specjalne drony do walki ze smogiem. Straż miejska zakupiła "postrachy kopciuchów" [ZDJĘCIA]

WALKA ZE SMOGIEM WARSZAWA

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, mamy już drony służące do namierzania trucicieli powietrza. Pojazdy wyposażone są w dwie kamery. Tradycyjną, rejestrującą obraz w rozdzielczości Full HD oraz działającą na podczerwień, wysokiej czułości kamerę termowizyjną, która z łatwością zlokalizuje miejsce wylewania nieczystości ciekłych do wód Testy wykazały, że wszystkie czujniki i urządzenia, w które drony zostały wyposażone, działają prawidłowo . Kamery przekazują obraz zarówno do operatora bezzałogowca, jak też w dowolne miejsce - za pośrednictwem sieci - informuje straż miejska.

SMOG WARSZAWA

Podczas swojego lotu dron zmierzy, jakie jest stężenie pyłów PM10 i PM2,5. Jeśli wyczuje, że jest ono zbyt wysokie, zawiśnie w powietrzu i pobierze próbkę do analizy za pomocą specjalnej rurki. W dronie zainstalowane są czujniki, które natychmiast sprawdzą zawartość formaldehydu i cyjanowodoru. Jeśli wyczuje ich obecność, będzie można mieć pewność, że w najbliższej okolicy ktoś pali odpady. Dron będzie w stanie namierzyć takiego truciciela niezależnie od pory dnia czy temperatury powietrza.

Drony, nazywane przez straż miejską "postrachami kopciuchów", przechodzą ostatnie testy przed wzbiciem się nad Warszawę. Warto zaznaczyć, że zgodę na taki lot i sprawdzenie jakości powietrza będzie musiała wyrazić Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.