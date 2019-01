Speedway Grand Prix of Poland 2019. 18 maja w Warszawie rozpocznie się rywalizacja żużlowców. Bilety już w sprzedaży

Speedway Grand Prix co roku cieszy się ogromną popularnością. Już piąty raz odbędzie się także Speedway Grand Prix of Poland. Podczas poprzedniej edycji, w 2017 roku, PGE Narodowy zgromadził blisko 55 tys. widzów. Na rozgrywki w 2019 roku, które są zaplanowane na 18 maja, bilety kupiło już blisko 30 tys osób.

Reprezentanci Polski w Speedway Grand Prix 2019

W ubiegłym roku drugi raz z rzędu na podium Speedway Grand Prix of Poland stanął Maciej Janowski. W roku 2019 Polskę reprezentować będą : Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Maciej Janowski, Janusz Kołodziej, zawodnik wytypowany do dzikiej karty oraz dwaj rezerwowi. 2019 PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland to pierwszy turniej z cyklu FIM Speedway Grand Prix w sezonie 2019. Zawodnicy zbierają punkty przez cały sezon do klasyfikacji generalnej. Dopiero wtedy będzie wiadomo który zawodnik został indywidualnym mistrzem świata na żużlu w sezonie 2019.

Ceny biletów na Speedway Grand Prix 2019

Po raz kolejny na to wielkie wydarzenie bilety można nabyć w bardzo niskich cenach. Organizatorzy nie zmieniają cen, najtańsze bilety na Speedway Grand Prix 2019 kupimy już za 29 zł. Ceny biletów obowiązują do 31.12.2018, później będą droższe o 10 zł.

KAT. VI 29 PLN

KAT. V 59 PLN

KAT. IV 69 PLN

KAT. III 79 PLN

KAT. II 89 PLN

KAT. I 119 PLN

PREMIUM 149 PLN

VIP SILVER 599 PLN

VIP GOLD 699 PLN

Terminarz cyklu Grand Prix 2019: