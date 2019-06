Spektakl "Mamma Mia!" podbił Teatr Komedia. Licealiści zaliczyli udaną premierę [ZDJĘCIA]

Uber, Warszawa. Nowa ustawa, które może zmienić losy przewoźników. Zmiany od stycznia

Uber, Warszawa. Ustawa nazywana "Lex Uber" przeciwko której protestowały korporacje taksówkarskie, a której inicjatorem jest Ministerstwo Finansów, została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. To oznacza, że wejdzie w życie od nowego roku. Co to oznacza dla przewoźników i pa...