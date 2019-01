Spektakl z tłumaczeniem na język ukraiński

W najbliższą niedzielę, 21 października o godz. 17.00 w Teatrze Powszechnym w Warszawie, odbędzie się pokaz spektaklu „Upadanie” w reż. Árpáda Schillinga po raz pierwszy z tłumaczeniem na język ukraiński (tłumaczenie w formie napisów). Na ten dzień zaplanowane są również warsztaty z cyklu „Rodzina w teatrze”, czyli propozycja dla rodziców i dzieci (od 5. roku życia), którzy chcieliby wspólnie odwiedzić teatr i w tym samym czasie uczestniczyć w dwóch różnych wydarzeniach (kiedy dorośli oglądają spektakl, dzieci biorą udział w warsztatach prowadzonych przez pedagoga teatru).

Spektakl „Upadanie” to próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego współczesny świat tak się radykalizuje i gwałtownie skręca na prawo. Nie jest to socjologiczna analiza, ale zniuansowana psychologicznie opowieść rodzinna. Schilling snuje niemal Czechowowską historię, w której pod pozorem rutyny codziennego życia, stopniowo odsłaniają się kolejne dramaty i uwikłania każdego z bohaterów.

Reżyser tak opowiadał o swoim spektaklu: „Staram się pokazać destrukcję wartości poprzez opowieść o rodzinie. Ani konserwatywne, ani liberalne, czy lewicowe wartości nie są dość mocne. Tak naprawdę trudno dzisiaj odpowiedzieć na pytanie: co jest najważniejsze – wolność, solidarność, czy tradycje? Właściwie – tak to widzę – nic nas nie łączy, a to tworzy świetny grunt dla ekstremizmu i głupoty. Upada poziom intelektualny, spadamy w przeszłość, a w końcu upadamy w pustkę i osamotnienie”.

Árpád Schilling to jeden z najwybitniejszych reżyserów europejskich i założyciel zespołu Krétakör Színház. Jest autorem wielu spektakli cenionych na całym świecie, takich, jak m.in.: „Płatonow” i „Mewa” Antona Czechowa, „Baal” Bertolta Brechta, „Leonce i Lena” Georga Büchnera, „Fedra” Istvána Tasnádiego, czy „hamlet.ws”. Współpracował z najlepszymi europejskimi teatrami: Théâtre National w Strasburgu, Schaubühne w Berlinie, Piccolo Teatro w Mediolanie, Katona József Színház w Budapeszcie i wiedeńskim Burgtheater. W 2009 roku otrzymał tzw. „teatralnego Oscara” – Europejską Nagrodę Teatralną. Spektakle Schillinga są znane polskiej publiczności teatralnej m.in. z pokazów na festiwalach Dialog we Wrocławiu i Kontakt w Toruniu. Jego spektakl „Loser” w 2015 roku był prezentowany w Teatrze Powszechnym w Warszawie w ramach projektu „Krzyczcie!”.

Więcej informacji o spektaklu na stronie internetowej www.powszechny.com