Spektakularna budowa zakopianki (S7). Tą trasą za rok pojedziemy z Warszawy w góry [ZDJĘCIA]

Zakopianka (S7). Budowa ekspresówki, dzięki której szybciej dotrzemy w góry

Prawie 2,5 miliarda złotych warty jest remont na odcinku Lubień - Chabówka. To kluczowy odcinek zakopianki, która właśnie w tym miejscu do tej pory korkowała się najbardziej. Podróżni z Warszawy będą mogli - w przyszłym roku - skorzystać z podniebnej estakady, która jest właśnie budowana oraz długiego na dwa kilometry tunelu. Dzięki odcinkowi (15 km) dwupasmowa droga będzie biegła z Warszawy przez Kraków, aż do Chabówki.

W galerii prezentujemy zdjęcia lotnicze zrobione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która monitoruje inwestycję. Jak widać - asfalt leży już na większości trasy. Trwają również prace przy wykończeniu zjazdów z mostów i wiaduktów na odcinki drogi poprowadzone na gruncie.