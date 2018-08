Spełnij wyścigowe marzenia dziecka - wyjątkowa propozycja zajęć dodatkowych

Szkoła Gokartowa to pomysł na naukę, połączoną z zabawą i adrenaliną. Uczestnicy mogą poczuć się jak kierowcy Formuły 1, a umiejętności które nabywają, przydadzą im się również w dorosłym życiu podczas jazdy samochodem.

Jak wiadomo, dzieci szybko się nudzą i coraz częściej szukają nowych wyzwań. Jazda gokartem, o ile na początku wydaje się dość łatwa, daje praktycznie nieskończone możliwości rozwoju. Za każdym okrążeniem toru, jesteśmy w stanie poprawić coś nowego, tym bardziej dostając cenne wskazówki od doświadczonego instruktora.

Główną zaletą takich zajęć jest to, że dzieci cały czas muszą ćwiczyć swoją koncentrację oraz wzmacniać siłę i wytrzymałość. Uczą się również odpowiedzialności, co przyspiesza ich rozwój. Sami kierują pojazdem, co pozwala poczuć prawdziwe emocje i rozwinąć wiele niezbędnych cech charakteru, potrzebnych w dorosłym życiu. Zajęcia odbywają się na 2 torach: całorocznym, halowym torze A1Karting i asfaltowym torze Kartingowy Narodowy na PGE Narodowym.

Szkoła Gokartowa pod patronatem Fundacji CRG Racing Driver Program wyszkoliła już kilkuset młodych adeptów, a część z nich, z powodzeniem ściga się już w Kartingowych Mistrzostwach Polski, a nawet w zawodach międzynarodowych. Mają nawet szansę na prawdziwą karierę kierowcy wyścigowego, która w przyszłości pozwoli im żyć z ich własnej pasji. Inni zaś, nawet jeśli już nie jeżdżą tak intensywnie, mają na stałe rozwinięte umiejętności prowadzenia pojazdów i w przyszłości będą po prostu bardziej świadomymi i co za tym idzie, bardziej bezpiecznie jeżdżącymi kierowcami.

Nabór do Szkoły Gokartowej na Sezon 2018/19 odbywa się na przełomie sierpnia i września. W programie zajęć jest cześć praktyczna (treningi na torze 4 h miesięcznie), teoretyczna (przygotowanie do egzaminu na licencję kartingową) oraz warsztaty z psychologiem sportowym (przygotowanie mentalne do startów w zawodach).