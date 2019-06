„Śpiewak jazzbandu”- jazz w starciu z tradycją

Wielu miłośników kina kojarzy „Śpiewaka jazzbanu”. Film w reż. Alana Croslanda z 1927 roku to w końcu pierwsza produkcja dźwiękowa w historii kina. Amerykański Instytut Filmowy okrzyknął go nawet jednym ze stu najlepszych amerykańskich obrazów wszech czasów. Otrzymał też honorowego Oscara. Nie wszyscy jednak wiedzą, że powstał on na podstawie sztuki „The Jazz Singer” Samsona Raphaelsona. Podobnie jak najnowsza propozycja Teatru Żydowskiego pod tym samym tytułem.

Jazz muzyką zdrajców

Autorem libretta na motywach sztuki Samsona Raphaelsona , a zarazem reżyserem musicalu jest Wojciech Kościelniak. Akcja spektaklu przenosi nas do lat 30. ubiegłego wieku. Poznajemy żydowską rodzinę, mieszkającą w Nowym Jorku, konkretnie w East Side. Kantor Rabinowitz (w tej roli fenomenalny Paweł Tucholski - występuje na zmianę z Piotrem Wiszniowskim) nie może pogodzić się z fascynacją syna (Kamil Krupicz, w dublurze z Danielem „Czacza” Antoniewiczem). Dla mężczyzny śpiewającego od pięciu pokoleń w synagodze muzyka jazzowa jest ucieleśnieniem wszystkiego, co najgorsze. Oskarża więc syna o zerwanie z korzeniami, z Bogiem. Zarzuca mu zdradę i nie pozwala na realizację marzeń.