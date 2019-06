Spinki do mankietów - doskonały prezent dla mężczyzny. Gdzie je kupić i jak wybrać?

Kupienie odpowiedniego prezentu dla mężczyzny, który trafi w gusta i zachwyci, to niełatwe wyzwanie. W sklepach znajdziemy mnóstwo akcesoriów oraz drobiazgów, które bez wątpienia przypadną do gustu kobietom, ale wybór upominku, który spodoba się mężczyźnie, jest znacznie trudniejszy. Sytuacja komplikuje się dodatkowo, gdy mamy do kupienia prezent dla mężczyzny, który nie jest nam zbyt bliski (np. kolega z pracy) i nie znamy zbytnio jego zainteresowań, ani upodobań czy potrzeb. Jak wybrać, by trafić w dziesiątkę?

Trudy wyboru prezentu dla mężczyzny

Można pokusić się o stwierdzenie, że sklepy oferują nam mniej produktów nadających się na trafiony prezent dla mężczyzny, niż tych, które sprawdzą się jako upominek dla kobiety. Choć to płeć piękna jest podobno bardziej wymagająca i kapryśna, to jednak wybór uniwersalnego prezentu, który powinien przypaść do gustu większości pań, jest o wiele łatwiejszy. Nie ma jednak powodu do przesadnych zmartwień i obaw! Wystarczy chwila zastanowienia i analizy zainteresowań mężczyzny, którego planujemy obdarować, a sytuacja od razu stanie się jaśniejsza. Gdy jednak nie przychodzi nam do głowy zupełnie nic, warto wybrać coś uniwersalnego, co przyda się każdemu panu.

Spinki do mankietów – uniwersalny prezent

Jednym z najlepszych uniwersalnych prezentów, które przydadzą się każdemu mężczyźnie, są spinki do koszuli. To niezmiennie modny, ponadczasowy dodatek do eleganckiego, oficjalnego ubioru, który powinien mieć w domu każdy mężczyzna – wszakże w życiu każdego pana prędzej czy później pojawi się bowiem okazja, która wymaga założenia garnituru lub chociaż koszuli. Spinki do mankietów dopełnią eleganckiej stylizacji i, jeśli będą odpowiednio dobrane, pozwolą mężczyźnie lepiej siebie. Jeśli jednak nie jesteśmy w stanie określić zainteresowań obdarowywanego, warto wybrać uniwersalne, eleganckie spinki do koszuli, których można użyć niezależnie od stylu czy pasji.

Rodzaje spinek do mankietów

Rodzaje spinek do mankietów możemy podzielić na kilka grup. Najpopularniejsze podziały to jednak ten na materiał, z którego zostały wykonane oraz podział ze względu na zapięcia. Spinki do mankietów są wytwarzane z różnych materiałów – tak samo, jak każda inna biżuteria, damska czy męska.

Bezpiecznym wyborem są męskie spinki ze stali nierdzewnej. Lekko szary połysk czyni spinkę elegancką i oficjalną, nadającą się na ważne, oficjalne okazje. Jeśli szukamy wytrzymałego materiału, można wybrać spinki tytanowe. Zapewniają one nowoczesny, stylowy wygląd, jednak neutralny, szary odcień sprawia, że takie spinki doskonale sprawdzą się również w formalnych stylizacjach.

Jeśli zależy nam na akcesoriach hipoalergicznych, dobrym wyborem będzie platyna. Z łatwością można ją wypolerować, dopasowuje się do różnych stylizacji – w przeciwieństwie do spinek z miedzi, których ciepły, czerwonawy odcień sprawia, że są one nie tylko nietuzinkowe, ale również zupełnie nieformalne. To samo tyczy się spinek brązowych. Podobne do stali nierdzewnej będzie z kolei srebro, które posiada nieco cieplejszy połysk i daje poczucie klasyki i elegancji. Srebro jest zawsze modne i można je dopasować do różnorodnych stylizacji. Poczucie wysokiego statusu oraz dobrobytu dadzą nam spinki w kolorze złotym. Należy jednak starannie dopasować je do reszty stroju, bo nie zawsze będą się z nim komponować. Najlepiej pasują do wysoce oficjalnych, formalnych wydarzeń.

Skupmy się teraz na rodzajach zapięć. Męskie spinki z wielorybim zapięciem są popularne, a ich zakładanie nie stanowi problemu - tak samo jak spinki z zapięciem kulkowym. O wiele trudniej jest jednak założyć spinki w stylu wkrętu; nie przyciągają one też zbytnio uwagi. Podobny kłopot pojawia się przy spinkach z łańcuszkiem.

Co jednak z funkcjonalnością? Dużą trwałością cechują się spinki do mankietów z kulkami – nie posiadają one bowiem ruchomych części, które mogą się ułamać. Ta cecha powoduje jednak, że trzeba wykazać się sporą cierpliwością przy ich zakładaniu. Jeśli zależy nam na nowoczesnej stylizacji, warto rozważyć blokujące spinki do mankietów, które zapewniają ozdoby widoczne po obu stronach rękawa. Nieformalne i swobodne spinki to również te z jedwabnym węzłem. Nie nadają się na formalne okazje, ale pasują do swobodnego ubioru.

Personalizowane spinki – by prezent był idealny

Spinki do mankietów nie zawsze muszą wyglądać klasycznie i elegancko. Aby prezent był maksymalnie dopasowany do potrzeb i oczekiwań obdarowywanego, można je dowolnie personalizować. Dziś męskie spinki mogą przybrać kształt logo ulubionej drużyny, producenta samochodów lub przedmiotu bezpośrednio związanego z pasją osoby, która je otrzyma (np. piłki nożnej, motoru etc.).

Jeżeli znamy zainteresowania osoby, która dostanie od nas spinki, możemy idealnie wpasować się w jej gust, właśnie dzięki personalizacji. Taki prezent z pewnością wywoła uśmiech na twarzy i będzie doskonałą, funkcjonalną pamiątką na lata. Dodatkową zaletą personalizowanych spinek jest pewność, że nikt inny nie założy takich samych!

Gdzie zamówić spinki?

Szukając właściwych spinek do mankietów, kierujemy się wieloma różnymi czynnikami. Zależy nam na wysokiej jakości, możliwie niskiej cenie i dobrej obsłudze. Jeśli szukasz producenta, który obsługuje klientów biznesowych i dostarcza większe zamówienia spinek najwyższej jakości, powinieneś zainteresować się firmą Mako Design.

