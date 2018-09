Spirit Coins. Warszawska firma produkuje monety z kroplą najstarszej whisky na świecie

Spirit Coins to seria złotych monet stworzonych przez Lux Coin, warszawską firmę zajmującą się sprzedażą luksusowych dóbr. Do sprzedaży trafiła pierwsza z nich, Whisky Coin zawierająca kroplę Glenlivet Old Vatted, najstarszej rocznikowej whisky świata pochodzącej z 1862 roku. Trunek trafił do monety dzięki uprzejmości jednego z najbardziej znanych kolekcjonerów whisky, Sukhindera Singha, właściciela portalu The Whisky Exchange, który przekazał butelkę whisky na potrzeby projektu. Tak stary trunek pamięta czasy sprzed powstania Stanów Zjednoczonych oraz zaprzysiężenie pierwszego prezydenta USA.

Najdroższe 50 dolarów Tuvalu

Do wybicia whisky coin wykorzystano złota najwyższej próby. W centrum monety znajduje się kapsułka z kroplą Glenlivet Old Vatted. Oraz nominał 50 dolarów Tuvalu. Dzięki możemy mówić o monecie,m a nie o medalu, bowiem whisky coin została stworzonym w mennicy Perth Mint. - Oczywiście, nominał nie odzwierciedla realnej wartości przedmiotu. Nikt w Tuwalu nie zaryzykowałby zapłacenia 50 dolarów takim przedmiotem. To wartość symboliczna, która pozwala nadać jej wartość kolekcjonerską i nazwać ją monetą - tłumaczy Magdalena Mroczowska, Managing Director w Lux Coin, firmie która stworzyła to wyjątkowe dzieło. Moneta, podobonie jak jej dwie czekające na emisje siostry (Rum i Cognac Coin) powstała jedynie w nakładzie 300 sztuk. Moneta ma zaledwie 62,2 gramy, co robi wrażenie biorąc pod uwagę jej faktyczną cenę, która wynosi 44 tysiące złote.

Co można kupić za 44 tysięce złotych?

Taniej kupimy np. nową Skodę Fabię, Dacię Logan, Forda Ka albo 55-calowy telewizor z zakrzywionym ekranem. Żadne z nich jednak nie dostarczy nam takich wrażeń ani tak wysokiej stopy zwrotu z inwestycji, bowiem Spirit Coin to także doskonała forma lokowania kapitału. Jak wyjaśnia Magdalena Mroczowska, monety można traktować jako inwestycję. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że zawarta w monecie whisky wciąż nadawałby się do wypicia. W przypadku alkoholi mocnych, żywotność trunku może być jeszcze większa, bowiem proces utleniania się whisky, rumu czy koniaku postępuje znacznie wolniej, a wysoka ilość procentów chroni trunek przed dostępem bakterii czy grzybów. Najstarszy nadający się do spożycia szampan z początku XIX wieku wydobyto z dna Bałtyku.

Jednak znacznie większe wrażenie robi ewentualna wartość kolekcjonerska monety. Przedmioty tego rodzaju mogą zyskać na wartości w dość krótkim czasie, a ich cena może wrosnąć nawet ponad dwukrotnie. Jak na razie, Whisky Coins znalazło nabywców zarówno wśród Polaków, jak i obcokrajowców.

W serii Spirit Coins wkrótce mają pojawić się dwie kolejne monety z najstarszym na świecie koniakiem i rumem.