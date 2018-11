Sport na wesoło. SKS ON TOUR porwał młodzież w Oleśnicy

Do oleśnickiej hali sportowej Atol przyjechało ponad 400 dziewcząt i chłopców. Wszyscy w swoich szkołach biorą udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych SKS. W ramach programu, który jest realizowany w szkołach na terenie całej Polski, uczestnicy korzystają z bezpłatnych zajęć sportowych, prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Udział w nim bierze blisko 350 tys. dzieci i młodzieży z 10 tysięcy szkół.

- Chcemy pokazać, że SKS to coś więcej niż tylko zajęcia sportowe w szkołach. To też społeczność, ludzie, którzy razem spędzają aktywnie czas i dzielą się swoimi pasjami – mówi Magda Ustianowska z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego.

Głównym założeniem „SKS on Tour” jest realizacja tzw. obwodów stacyjnych, podczas których uczestnicy poznają nowe formy aktywności oraz poddawani są testom sprawności fizycznej. Obwód stacyjny to forma zajęć znana każdemu nauczycielowi wychowania fizycznego. Polega na tym, że dzieci podchodzą grupami do kolejnych stacji, gdzie wykonują różne zadania. Ale zadania proponowane przez organizatorów cyklu „SKS on Tour” to zupełna nowość dla uczniów i ich opiekunów. W Oleśnicy był m.in. speed-ball (odbijanie piłeczki przymocowanej linką do statywu), wioślarstwo (czyli ćwiczenia na ergonometrze), deskorolka, bieg wahadłowy z fotokomórką, reflekso-mierz, platforma dynamometryczna. Z takimi ćwiczeniami młodzież w większości spotyka się po raz pierwszy. Wszystko trwa kilka godzin i ma formę świetnej zabawy.

- Na takim wydarzeniu jestem pierwszy raz i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Bardzo dużo nowych, ciekawych rzeczy związanych ze sportem, kondycją fizyczną i zdrowiem mogą tutaj poznać, zobaczyć i doświadczyć moi uczniowie – mówi Kamil Pusłan, który do Oleśnicy przyjechał z grupą dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobroszycach. Twierdzi, że takie spotkania są świetną promocją programu SKS. Dzieci, które tutaj były, po powrocie do szkoły będą opowiadały, jak dobrze się bawiły, i możliwe, że program SKS w ten sposób się rozwinie.

Podczas każdego eventu przewidziana jest tzw. stacja mistrzów, gdzie znani sportowcy zmieniają się w trenerów i prowadzą zajęcia z młodymi. W Oleśnicy swojego bajka prezentował wrocławski niepełnosprawny sportowiec Rafał Mikołajczyk. Zdobywca Pucharu Europy, Mistrz Polski, lider światowej listy UCI.

- W związku z tym, że jestem reprezentantem Polski w parakolarstwie, chcę pokazać trochę sportu paraolim-pijskiego. Żeby dzieciaki wiedziały, że osoby niepełnosprawne również uprawiają sport. Mikołajczyk dodaje, że za chwilę grupa dzieci, które tutaj poznają różne dyscypliny, będzie tworzyła nasz polski sport. Juniorów, seniorów a potem sport zawodowy.

Gabriel Najmrocki przyjechał z Dobroszyc. Chodzi do piątej klasy. Pierwszy raz miał okazję uczestniczyć w tak dużej imprezie sportowej. Nie spodziewał się, że pedałowanie rękami na rowerze poziomym może wymagać tyle siły. Ale i tak najbardziej podobała mu się stacja z deskorolką. Maja z Międzyborza po próbie na refloksomierzu była bardzo podekscytowana -trzeba było być bardzo uważnym i szybkim. Światełka zapalały się raz z jednej, raz z drugiej strony, na górze, na dole i do tego coraz szybciej. Ciężko było – mówi. Ale dałam radę! dodaje zaraz .

Lekkoatleci Rafał Omelko i Łukasz Krawczuk – mistrzowie świata w sztafecie 4x400metrów – też zachęcali zgromadzonych do wysiłku fizycznego. Stawali w szranki z uczestnikami we wszystkich konkurencjach przygotowanych przez organizatorów.

- Mamy okazję sprawdzić się tutaj w trochę innych konkurencjach niż zazwyczaj. Trzeba przyznać, że są one wymagające i dosyć trudne. Miałem pierwszy raz w życiu rakietę do speed-balla w ręce i nie było to łatwe. Także dzieciaki naprawdę dają radę i są bardzo ambitne - mówi Omelko.

-Jesteśmy tutaj do dyspozycji dzieci. Próbujemy zmierzyć się z nimi na refleks, gibkość, ścigamy się na wiosłach. Jest bardzo fajna atmosfera i cieszymy się, że tu jesteśmy – dodaje Krawczuk

„SKS on Tour” to też okazja do wyciągania wniosków na przyszłość. Przy okazji akcji Instytut Sportu prowadzi badania nad kondycją i sprawnością najmłodszych Polaków. Plan zakłada, by badaniem objąć ponad 3 tysiące „SKSiaków”, którzy wezmą udział w wydarzeniach z cyklu „SKS on Tour”.

- Jednym z naszych głównych celów jest identyfikacja talentów sportowych – mówi Magda Ustianowska. - Dzięki przeprowadzonym tutaj testom, a potem ich analizie, będziemy wiedzieć, w którym kierunku dany zawodnik powinien pójść i do czego ma predyspozycje – dodaje. Badania odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jak np. platforma dynamometryczna, bieg wahadłowy z wykorzystaniem fotokomórki, które pozwolą ocenić stan kondycji fizycznej młodzieży.

Ważnym celem „SKS on Tour” jest promowanie takich form aktywności, które pojawią się na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. - Wiemy, że takie popularne formy aktywności, jak siatkówka, koszykówka czy piłka nożna dla niektórych to już trochę za mało. I dlatego chcemy proponować inne formy, tak żeby zachęcać dzieci do aktywności, odciągać od komputerów czy smartfonów i zachęcać do regularnej aktywności fizycznej - tłumaczy Magda Ustianowska.

Danuta Klinszport, wuefistka z 37-letnim stażem uważa, że sport na wesoło i tak urozmaicona oferta na pewno zachęci młodzież do ćwiczeń. - Kiedyś też były w szkole SKSy, ale gdzieś to zaginęło. Teraz to wróciło i bardzo się z tego cieszę – mówi Klinszport i dodaje, że uczniowie są bardzo zadowoleni. Pewne rzeczy były dla nich zupełną nowością, np. ergowiosła. Ale najwięcej radości sprawiły im koszulki, które dostały od organizatora. Gdy jeździmy na zawody, z reguły zdobywamy coś dla szkoły, a tutaj dostali coś dla siebie - dodaje.

Program Szkolnych Klubów Sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki wspierany jest przez PKN ORLEN. Koncern z Płocka od lat mocno angażuje się w działania związane z upowszechnianiem sportu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. To nie pierwszy projekt, który ma pozytywny wpływ na kształtowanie charakterów, przy jednoczesnym edukowaniu następców dzisiejszych mistrzów. Przykładem może być choćby ORLEN Warsaw Marathon, który od lat przyciąga tysiące uczestników, budując świadomość na temat roli codziennej aktywności dla zdrowia całej rodziny. Jako koncernowi paliwowemu

PKN ORLEN szczególnie bliski jest motorsport. Firma jest kluczowym sponsorem załogi ORLEN Team. Zespół złożony z kierowców i motocyklistów z Kubą Przygońskim - zdobywcą Pucharu Świata FIA w rajdach terenowych na czele - od lat dostarcza polskim kibicom pozytywnych emocji. Jednocześnie spółka myśli o przyszłości, wspierając członków Akademii ORLEN Team, kartingowców i zawodników motocrossu, marzących o staniu się następcami Jacka Czachora czy Marka Dąbrowskiego.

Organizatorem cyklu „SKS on Tour” jest Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy (krajowy operator Programu Szkolny Klub Sportowy). Informacje o programie są dostępne na stronie: szkolnyklubsportowy.pl.

Przed Oleśnicą „SKS on Tour” zawitał do Ciechanowa, Białegostoku, Łodzi, Karlina, a w planach są jeszcze Kraków, Banino, Nowe Miasto Lubawskie oraz Lublin.