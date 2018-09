Spotkanie miłośników World of Tanks i militariów w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie już w najbliższą niedzielę!

Moc atrakcji dla odwiedzających, wstęp wolny!

Już w najbliższą niedzielę (16.09), w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 3) w godzinach od 10.00 do 18.00 odbędzie się impreza publiczna związana z premierą polskich czołgów w World of Tanks. Wstęp dla wszystkich odwiedzających jest darmowy, a na miejscu czeka mnóstwo atrakcji, które zadowolą zarówno graczy, jak i miłośników militariów, fanów dobrej muzyki oraz całe rodziny.

Fani popularnej gry World of Tanks mogą liczyć na wspólne granie ze społecznością na kilkudziesięciu przygotowanych stanowiskach komputerowych. Przewidziane są nagrody dla uczestników w postaci okolicznościowych koszulek i kodów bonusowych do gry! Na wydarzeniu będzie można spotkać członków społeczności oraz twórców gry, którzy poprowadzą specjalną prezentację. Ze sceny można spodziewać się licznych animacji i konkursów związanych z ich ulubionym tytułem, w których do zdobycia będą cenne nagrody.

Miłośnicy militariów ucieszą się na możliwość darmowego zwiedzania Muzeum Wojska Polskiego, w tym najnowszej wystawy „Służyli Niepodległej. Wojsko Polskie 1918-1939. Nowe Zabytki” (ponad 1200 eksponatów, także dot. wojsk pancernych). Na widok publiczny zostanie wystawiony polski czołg 7TP, z którym będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i który wykona rundę honorową. Ze sceny usłyszymy wykład historyka Michała Mackiewicza, który opowie o tej jednostce oraz polskiej myśli pancernej II Rzeczpospolitej.

W strefie budowy polskiej firmy COBI młodsi i starsi miłośnicy klocków będą mieli okazję zbudować własne konstrukcje. Na szczególną uwagę zasługiwać będzie ogromna makieta inspirowana mapą „Studzianki” z World of Tanks, gdzie odbędzie się Strategiczna Gra Bitewna. Ponadto, odwiedzający będą mogli zakupić zestawy klocków i modeli World of Tanks w promocyjnych cenach, a firma dodatkowo zapowiada kilka innych, niesamowitych niespodzianek.

Melomanów zapraszamy na niepowtarzalny koncert zespołu Żywiołak, który odbędzie się podczas wydarzenia. Ze sceny usłyszymy oczywiście utwór, który został dodany do World of Tanks podczas gry na rodzimej mapie „Studzianki” oraz przekrój dorobku artystycznego tego zasłużonego zespołu dla polskiej sceny muzycznej. Będzie również możliwość zdobycia autografów oraz porozmawiania z członkami formacji.

Z okazji wydarzenia firma Wargaming przygotowała ciekawą promocję z korporacją taksówkarską ELE Taxi. W najbliższy weekend na ulicach Warszawy będzie można spotkać wybrane taksówki z logo World of Tanks, chorągiewką i okolicznościowymi naklejkami. Każdy pasażer takiego samochodu otrzyma od kierowcy kod bonusowy z czołgiem Rudy 102! Dodatkowo podczas weekendu będzie można wygrać nowy, polski czołg premium 50TP Prototyp. Aby wziąć udział w konkursie zrób zdjęcie przed dowolną taksówką ELE Taxi w Warszawie z hashtagami: #polskieczolgi, #ELETaxi i zamieści je na Twitterze. Konkurs trwa od soboty do niedzieli (15-16.09), a zwycięzców będziemy nagradzać w poniedziałek!

Wydarzenie organizowane jest z okazji wprowadzenia polskiej linii czołgów do gry World of Tanks na komputerach osobistych oraz rodzimej mapy „Studzianki”. Linia rozpoczyna się lekkimi czołgami 4TP, 7TP, 10TP i 14TP. Kolejne maszyny to średnie czołgi 25 TP KSUST II, projekty inżyniera Edwarda Habicha - 40TP oraz 45TP. Na górze polskiego drzewa technologicznego znajdziemy 53TP Markowskiego, 50 TP Tyszkiewicza i 60TP Lewandowskiego. Są to projekty odnalezione w archiwach polskich instytutów naukowych, badawczych i technicznych. Czołgi premium to 50TP prototyp oraz Pantera „Pudel” zdobyta przez Powstańców Warszawskich. Z okazji premiery polskiej linii stworzyliśmy unikatowy projekt muzyczny z wybitnymi, polskimi artystami. Zespół Żywiołak nagrał swoją wersję utworu „W moim ogródecku”, który został zaimplementowany do gry i można go usłyszeć podczas ładowania mapy „Studzianki” oraz w kluczowych momentach bitwy. Następnie uznany twórca O.S.T.R. stworzył na bazie tej kompozycji własną, hiphopową interpretację pt. „Polska siła”. Nakręcono również specjalny teledysk przygotowany wspólnie z artystami. Cały projekt muzyczny ma na celu promocję kultury, rozrywki, edukacji i nowoczesną formę komunikacji z lokalnymi odbiorcami. Polska jest jednym z najważniejszych i kluczowych rynków w całej Europie dla firmy Wargaming. W grze zarejestrowanych jest dokładnie 3 684 546 Polaków, co stanowi prawie 10% populacji naszego kraju.

###

Materiały do użycia przy publikacjach:

Zestaw materiałów obejmujący materiały graficzne polskiej linii czołgów, projektu muzycznego, wizualizacje zestawów od COBI, taksówka w klimacie World of Tanks od ELE Taxi, zdjęcia czołgów 7TP, TKS oraz wybrane elementy zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie ->https://share.wargaming.net/d/00aacb61b72e482fa65f

Teledysk muzyczny z O.S.T.R. i Żywiołakiem -> https://www.youtube.com/watch?v=Kh9UC-GOwHA&feature=youtu.be

Materiał wideo z mapy Studzianki z muzyką zespołu Żywiołak wykorzystaną w grze -> https://www.youtube.com/watch?v=DheLduIUOk0&feature=youtu.be

Jak tworzony był teledysk „Polska siła” – materiał zza kulis -> https://www.youtube.com/watch?v=ZBo5l3Rmvb4

Zwiastun premierowy polskich czołgów -> https://www.youtube.com/watch?v=QI33EL8mSOY&feature=youtu.be

###

O World of Tanks

World of Tanks to najpopularniejsza, drużynowa, wieloosobowa sieciowa gra akcji poświęcona w pełni bitwom czołgów XX-wieku. Rzuć się w wir spektakularnych bitew pancernych z okresu II Wojny Światowej wraz z innymi stalowymi kowbojami z całego globu. Twój arsenał to ponad 550 czołgów produkcji USA, Niemiec, ZSRR, Francji, Wielkiej Brytanii, Japonii, Chin, Szwecji, Czechosłowacji, Włoch i Polski, odtworzonych z dbałością o szczegóły i zgodność historyczną. Oficjalna strona gry - http://worldoftanks.eu

O Wargaming

Wargaming to prywatna firma z siedzibą na Cyprze, wielokrotnie nagradzana rozlicznymi nagrodami na całym świecie, zajmuje się produkcją gier komputerowych. Założona w 1998 roku jest obecnie jednym z liderów branży zatrudniając ponad 4500 pracowników w ponad 20 biurach na całym świecie. Już ponad 200 000 000 graczy spróbowało naszych gier na wszystkich, najważniejszych platformach sprzętowych. Wiodącymi tytułami są pancerny hit World of Tanks oraz morski World of Warships. Wargaming koncentruje się na zewnętrznych partnerstwach z twórcami gier komputerowych i konsolowych poprzez inicjatywę Wargaming Alliance. Natomiast niedawno powołana do życia spółka Wargaming Mobile ma na celu dostarczanie angażujących doświadczeń na tablety i smartfony. Oficjalna strona internetowa -